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台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
愛馬仕petit h台北站獨家商品-台灣黑熊懶骨頭216萬5,300起。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-台灣黑熊懶骨頭216萬5,300起。圖／愛馬仕提供

如果說到近十年台灣最精彩的時尚展覽，愛馬仕（Hermès）2014年首次抵達台灣舉行的petit h巡迴展絕對是讓人印象最為深刻的代表。展中所有品項的誕生都源自零散原料的再製與創新理念，不僅結合了物盡其用的環保意識，也展現工匠、藝術家與設計師充滿巧思的創作力與細膩工藝。時隔6年，現在這個難得的展覽又要來到台灣了！即將在10月中旬於愛馬仕BELLAVITA旗艦店展開。

曾擔任愛馬仕聯合藝術總監的Pascale Mussard女士，在2010年創立petit h工坊，現由Godefroy de Virieu擔任此工坊創意總監一職，他們不受到品牌年度主軸的限制，可以致力嘗試如何將不同形式和物料完美結合，從小細節開始發想，利用其他部門閒置的材料讓創意更沒有限度的發揮出來，帶點即興創作的特色來型塑、打造各種樣貌、尺寸與不同類別的作品，小至小配件，大至家具擺設等，也因為這樣特殊的創作過程，petit h工坊產製的多是訂製或限量商品。

在本次petit h展覽台北站不但可以看見與petit h工坊「以材料為優先考量」的創作理念息息相關的場景設計，更推出了台北專屬的獨家商品，當中有非常具有代表性的台灣黑熊懶骨頭、水磨石矮桌，以及很適合台灣潮濕氣候使用的提包外套等等，每個設計都擁有討喜的外型和和諧配色，並兼具愛馬仕向來著重的質感與品味，可以說是很有收藏價值的作品。

2020愛馬仕petit h展覽台北站將於10月16日至11月1日在愛馬仕BELLAVITA旗艦店展出，屆時整層二樓店裝將幻化成petit h專屬獨立展區，自成一個童趣天地，療癒每個人的心。

迷你PIPPA水晶時鐘，30萬6,800元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
迷你PIPPA水晶時鐘，30萬6,800元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
馬鞍造型單人椅，81萬2,000元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
馬鞍造型單人椅，81萬2,000元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
小圓桌，38萬3,500元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
小圓桌，38萬3,500元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
行李吊牌，10,000元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
行李吊牌，10,000元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-提包外套24,900元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-提包外套24,900元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-水磨石矮桌126萬3,100元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-水磨石矮桌126萬3,100元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
小馬造型流蘇包，130萬8,200元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
小馬造型流蘇包，130萬8,200元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
滑板造型裝飾瓷盤，15萬1,200元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
滑板造型裝飾瓷盤，15萬1,200元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

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