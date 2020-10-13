台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

如果說到近十年台灣最精彩的時尚展覽，愛馬仕（Hermès）2014年首次抵達台灣舉行的petit h巡迴展絕對是讓人印象最為深刻的代表。展中所有品項的誕生都源自零散原料的再製與創新理念，不僅結合了物盡其用的環保意識，也展現工匠、藝術家與設計師充滿巧思的創作力與細膩工藝。時隔6年，現在這個難得的展覽又要來到台灣了！即將在10月中旬於愛馬仕BELLAVITA旗艦店展開。

曾擔任愛馬仕聯合藝術總監的Pascale Mussard女士，在2010年創立petit h工坊，現由Godefroy de Virieu擔任此工坊創意總監一職，他們不受到品牌年度主軸的限制，可以致力嘗試如何將不同形式和物料完美結合，從小細節開始發想，利用其他部門閒置的材料讓創意更沒有限度的發揮出來，帶點即興創作的特色來型塑、打造各種樣貌、尺寸與不同類別的作品，小至小配件，大至家具擺設等，也因為這樣特殊的創作過程，petit h工坊產製的多是訂製或限量商品。

在本次petit h展覽台北站不但可以看見與petit h工坊「以材料為優先考量」的創作理念息息相關的場景設計，更推出了台北專屬的獨家商品，當中有非常具有代表性的台灣黑熊懶骨頭、水磨石矮桌，以及很適合台灣潮濕氣候使用的提包外套等等，每個設計都擁有討喜的外型和和諧配色，並兼具愛馬仕向來著重的質感與品味，可以說是很有收藏價值的作品。