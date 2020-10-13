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老乾杯燒肉＋金子半之助！「日本和牛雙饗丼」聯名登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
金子半之助、老乾杯攜手推出「日本和牛雙饗丼」，每份520元。記者陳睿中／攝影
金子半之助、老乾杯攜手推出「日本和牛雙饗丼」，每份520元。記者陳睿中／攝影

來自日本的丼飯「金子半之助」，此次與頂級燒肉「老乾杯」攜手，將於10月15日起，新推出「日本和牛雙饗丼」，一次就可以吃到A4～A5等級的和牛炙燒肉片，以及鳳尾蝦、舞菇等炸物，滿足日料愛好者的多重需求。慶祝新品上市，首賣前4日還可免費升級套餐。

歷史悠久的「金子半之助」，以用料豐富的天丼最具代表性，在台也曾推出鱈場蟹天丼、香香雞天丼等不同特色產品。而乾杯旗下的「老乾杯」，則是主打頂級燒肉料理，也曾於台北米其林指南中獲得餐盤推薦。

此次兩品牌合作推出的「日本和牛雙饗丼」，採用2碗分裝的型態，各自呈現自家的代表性料理。一碗以老乾杯嚴選的A4～A5等級和牛肉片作為主角，經醬汁調味後炙燒上桌，搭配乾杯的自製泡菜與甜豆。另一碗則是鋪上金子半之助代表性的鳳尾蝦、日本舞菇、青龍、海苔、半熟玉子等炸物，讓民眾可以自行搭配食用，每組520元。搭配海菜味噌湯、特調氣泡飲的套餐組合，原價650元，優惠價555元

「日本和牛雙饗丼」將於10月15日在金子半之助全台門市開賣，自10月15日至10月18日期間，每日前50份可享免費升級套餐。10月19日至10月31日期間，會員點購日本和牛雙饗丼，可享啤酒加購8折優惠。10月26日起，點購日本和牛雙饗丼，乾杯另贈送好禮兌換券，可至乾杯兌換餐點，送完為止。

在「日本和牛雙饗丼」中，民眾可品嚐到老乾杯所供應的A4～A5和牛燒肉片。記者陳睿中／攝影
在「日本和牛雙饗丼」中，民眾可品嚐到老乾杯所供應的A4～A5和牛燒肉片。記者陳睿中／攝影

日本和牛 米其林 520

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