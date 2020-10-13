威士忌買回家 該怎麼保存？

威士忌買回家之後，該怎麼保存才好呢？是不是不管放多久，都不會變質呢？

其實相對於溫度與濕度都需要控制的葡萄酒，高酒精濃度的威士忌由於經過蒸餾，而且高酒精濃度本身就會扼殺細菌的孳生，因此在保存上相對來得容易許多。

曾經採訪過一位經常透過拍賣會搜集珍稀威士忌的收藏家，他保存高單價威士忌的方式，就只是放在櫃子裡儲存起來，並不需要刻意添購任何控制溫度與濕度的設備。

不過，雖然威士忌的保存相對簡單，但也並非真的百無禁忌，還是有一些原則需要掌握。首先是要避免陽光直射，最好放置在陽光照射不到的室內陰涼處；若威士忌本身就附有精美盒裝，連同盒子放在室內陰涼處是最理想的保存方式。

此外，在儲放的時候，最好採取直立擺放。現在威士忌出廠時的封存方式，有的是旋轉鋁蓋，有的是軟木塞。若是旋轉鋁蓋，不管直立擺放或躺下來橫放都可以；但若是採用軟木塞封瓶，為了避免木塞被酒液浸透開始碎裂，若讓木屑進入酒液，不但會影響視覺與口感，也會大降低威士忌的價值，得不償失。所以為了方便處理，直立擺放是風險比較低的儲存方式。

此外，若威士忌已經開瓶，也要注意不要讓其他雜質掉進酒瓶裡，以免造成風味的改變。

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