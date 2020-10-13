喬治傑生行李箱68折起！MOT明日聚落大直特賣會5折起

想要入手高質感家具用品、北歐喬治傑生行李箱，得看準時機下手！國際精品家居品牌明日聚落（MOT），即日起至10月25日，在北市新開幕的「春大直」商場，推出快閃店舉辦5折起特賣會，最值得入手的是Georg Jensen Travel 喬治傑生旅行系列商品68折起。

MOT的特賣會中，還能看見大師的作品，用優惠價格可以入手，如知名的Knoll推出的Tulip Arm Chair 鬱金香扶手椅，原價74,000元、特價51,800元，該椅子如同花朵與酒杯的結合，很值得收藏。

土耳其雙人設計師Autoban操刀的Woody扶手椅，帶來休閒感，原價128,900元、特價90,230元；全球知名玻璃品牌Holmegaard，旗下最經典的Provence bowl日光之缽，指定款式原價5,700元、特價3,705元。

近期非常熱門的Georg Jensen Travel喬治傑生旅行系列，INFINITY聚碳酸酯30吋行李箱原價21,880元、特價14,879元。

MOT明日聚落－國際精品家具家飾展示品年度特賣

日期：即日起至2020年10月25日

地點：台北市樂群三路 303 號 2F〈春大直商場〉