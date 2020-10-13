蕭邦閃耀美鑽 女表珠寶新品登場

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD），以精湛的製表與珠寶工藝聞名。薈萃兩種高級工藝的L'Heure du Diamant系列珠寶表，流露純淨的鑽石和永恆的女性魅力。新作以符合倫理道德標準的18K白金打造，搭載「品牌自製」蕭邦自動上鍊機械機芯，橢圓形珍珠貝母表盤點綴鑲鑽時標，表圈憑藉皇冠式鑲嵌總重超過4克拉的明亮式切割圓鑽，雍容華美。表鍊質感細看有彷彿樹皮的紋路，然經過蕭邦特有的飾面處理後，可確保金質具有絲綢般的柔滑觸感。這是蕭邦的舍費爾家族於1960年代開發的手工雕刻金質工藝技術，配戴起來宛如華服般光彩動人。

同時推出的For You系列新品，將貴重珠寶幻化為美麗的幸運符。新作特別貴選用色彩明豔、折射力強紅寶石與深受歡迎的祖母綠，輕輕轉動，環繞美鑽的三片葉瓣隨即將幸運轉入。簡潔細膩的設計讓系列珠寶遠離頂級訂製珠寶的華麗門檻，是品牌最具代表性的入門款式之一。自1976年推出以來便深受歡迎的Happy Diamonds滑動鑽石系列珠寶，極高的辨識度是蕭邦另一經典代表。全新鍊墜搭配7顆滑動鑽石，在陽光相襯之下如飛灑的水花閃爍發光，是回歸到設計初衷、饒富現代魅力的華麗珠寶。 L’Heure du Diamant系列腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金、白色珍珠貝母、鑽石總重4.38克拉、自動上鍊機芯，175萬元。圖／蕭邦提供 Happy Diamonds系列項鍊，18K白金項鍊鑲嵌總重3.4克拉鑽石，搭配7顆滑動鑽石，87萬4,000元。圖／蕭邦提供 For You系列戒指，18K白金戒指鑲嵌梨形切割總重3顆0.81克拉祖母綠與0.41克拉鑽石，44萬8,000元。圖／蕭邦提供 L’Heure du Diamant系列腕表，獲公平採礦認證之18K白金、白色珍珠貝母、鑽石總重4.23克拉、自動上鍊機芯，2,25萬元。圖／蕭邦提供 L’Heure du Diamant系列腕表，獲公平採礦認證之18K白金、白色珍珠貝母、鑽石總重4.23克拉、自動上鍊機芯，2,25萬元。圖／蕭邦提供 L’Heure du Diamant系列腕表，獲公平採礦認證之18K白金、白色珍珠貝母、鑽石總重4.23克拉、自動上鍊機芯，2,25萬元。圖／蕭邦提供 Happy Diamonds系列項鍊，18K玫瑰金項鍊鑲嵌總重3.4克拉鑽石，搭配7顆滑動鑽石，87萬4,000元。圖／蕭邦提供 Chopard 09.01-C型自動上鍊機械機芯，具備42小時動力儲存，完全由蕭邦製造。圖／蕭邦提供