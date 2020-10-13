歐冠聯賽主賽倒數！ Hublot Big Bang e智能表熱血參賽

2020-21年度歐洲冠軍聯賽主賽事將於10月20日起在土耳其伊斯坦堡展開，共有32個參賽隊伍參加，冠軍球隊會獲得2021–22年歐洲冠軍聯賽分組賽參賽資格，亦及可參加2021年歐洲超級盃與2020–21年歐洲聯賽冠軍競逐錦標。身為官方時計的宇舶表（HUBLOT）推出 Big Bang e歐冠盃智能腕表以及歐冠盃專屬應用程式，除了成為本屆賽事的關鍵判決工具，同時豐富UEFA歐洲冠軍聯賽的球迷體驗。

限量500只的Big Bang e 歐冠盃智能腕表，以42毫米尺寸的輕量陶瓷材質打造，搭配橡膠表帶。表款以代表賽事標誌的藍色為主要視覺，內建歐冠盃專屬應用程式，以Wear OS by Google™系統支援，設置2020歐冠盃專屬應用程式。球迷們可下載代表各球隊的面盤或自訂特殊顏色表盤，賽事期間將會收到相關資訊，包括球賽開始時間（比賽開始前15分鐘提醒）、進球、罰球、換人、黃牌及紅牌，以及傷停補時等資訊。應用程式還將顯示球隊陣容及VAR視像助理裁判。當球賽結束時，腕表將為下一場賽事開始倒數計時。若兩場賽事同時舉行，球迷還可輕觸屏幕切換畫面。