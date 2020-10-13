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安心旅遊補助近尾聲 飯店再衝一波

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
10月入住高雄市比歐緻居，每房皆享抽獎資格，平日續住再享半價優惠。圖／比歐緻居提供
10月入住高雄市比歐緻居，每房皆享抽獎資格，平日續住再享半價優惠。圖／比歐緻居提供

秋高氣爽天氣適合出遊，每床補助1千元的安心旅遊措施即將在本月底結束，許多民眾把握機會安排出遊，各飯店也積極衝一波疫後經濟材。

剛滿2歲的高雄市設計旅店「比歐緻居」以空間策展概念為規畫主軸，每個樓層有不同風格意象主題，頂層眺吧餐酒館與獲得「亞洲50大酒吧」肯定的TCRC （前科累累俱樂部）攜手合作，搭配巧妙融合地方食材的創意料理，帶給消費者時尚餐酒體驗。

歡慶二周年，業者推出住宿享好禮方案。凡10月入住比歐緻居，每房皆享有抽獎資格，最大獎為精緻雙人房住宿券。平日續住再享半價優惠，搭配旅遊補助每房還可再省1000元。

眺吧餐酒館10月25日晚間8點辦TCRC客座調酒之夜，邀請南台灣頗具知名度的TCRC（前科累累俱樂部）知名調酒師黃奕翔到場，當天可品嘗到阿翔精湛的調酒手藝，享用比歐緻居二周年限定酒款，並參加抽獎活動。當晚需購券入場，每人700元可抵消費，憑票券還可參加二周年抽獎活動。

由御盟集團經營的高雄晶英國際行館，不僅坐穩高雄最高房價飯店，業者表示，受疫情影響無法出國，國人選擇入住高檔舒適飯店享受國旅遊程，晶英國際行館2020年暑期住房率（6月至9月）與去年同期有近雙倍成長表現。

晶英國際行館「意猶未盡 續住限定專案」到12月30日前兩人同行、平假日皆享彈性入住，連續入住兩晚或單日入住兩房皆適用優惠價1萬2998元起。「好友三人行 下午茶禮遇專案」12月30日前獨享第三人免費入住優惠，可在雲垂樓眺望港灣景致享用養生晨食及雅緻食刻下午茶，也可選擇將餐點送進房內，與閨密共享靜謐時刻，3人入住平日每房8200元起。

迎接涼爽秋日，位於三多商圈捷運站出口的和逸飯店高雄中山館推「秋冬輕鬆遊」住房專案，即日起至12月30日，雙人房享超值價2288元，含自助式早餐。一泊二食「輕旅好食光」專案，除自助式早餐，再加送雙人下午茶套餐，每房2688元，凡官網訂房皆適用10月底前安心旅遊補助和振興券消費。

聯合報提醒您：喝酒過量有害健康 酒後不開車

和逸飯店高雄中山館推「秋冬輕鬆遊」住房專案，即日起至12月30日，雙人房享超值價2288元，含自助式早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
和逸飯店高雄中山館推「秋冬輕鬆遊」住房專案，即日起至12月30日，雙人房享超值價2288元，含自助式早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
晶英國際行館推「好友三人行 下午茶禮遇專案」12月30日前獨享第三人免費入住優惠，三人入住平日每房8200元起。圖／晶英國際行館提供
晶英國際行館推「好友三人行 下午茶禮遇專案」12月30日前獨享第三人免費入住優惠，三人入住平日每房8200元起。圖／晶英國際行館提供
比歐緻居眺吧餐酒館邀請TCRC創始元老暨靈魂人物黃奕翔（阿翔）到場服務。圖／比歐緻居提供
比歐緻居眺吧餐酒館邀請TCRC創始元老暨靈魂人物黃奕翔（阿翔）到場服務。圖／比歐緻居提供
和逸飯店高雄中山館推「秋冬輕鬆遊」住房專案，即日起至12月30日，雙人房享超值價2288元，含自助式早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
和逸飯店高雄中山館推「秋冬輕鬆遊」住房專案，即日起至12月30日，雙人房享超值價2288元，含自助式早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
「Ukai-tei Kaohsiung一泊二食專案」晶英國際行館以細膩的款待之心，原汁原味展現UKAI料理魅力。圖／晶英國際行館提供
「Ukai-tei Kaohsiung一泊二食專案」晶英國際行館以細膩的款待之心，原汁原味展現UKAI料理魅力。圖／晶英國際行館提供

安心旅遊

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