以花之名 OMEGA新款De Ville Trésor系列暗香流動

一只日常配戴的女表應該有如何的風貌？實搭、閃亮、富有辨識度，就是一只高級女表的美麗具現。歐米茄（OMEGA）發表全新碟飛（De Ville）系列Trésor腕表，透過不同表殼的成色搭配，展現永恆、優雅的修長魅力。

有人喜歡中性尺寸、有人喜歡透過大表徑展現自信，新款碟飛（De Ville）系列Trésor腕表於是提供了36與39毫米兩種尺寸，並有耐用的精鋼或品牌獨家的「月光金（Moonshine）」黃金表殼，耐用或貴氣？任君挑選。月光金的美麗名稱，來自在深邃蔚藍夜空的月光，黃色調性降低了些，卻散發高雅氣質，同時具有更好的耐褪色性。

而鑽石一向是女性最好的朋友，新款Trésor則在表圈的兩側鑲嵌上38顆鑽石，帶來流動的奢華閃光。全系列共有乳白色、咖啡色、紅色漆面、藍色等多種表面顏色選擇，打開今天的衣櫃。不管選擇哪種色系？都能在OMEGA Trésor中找到最合拍的風格之選。