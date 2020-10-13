上半年因疫情來客數下滑 汐止遠雄廣場生日慶目標1億元

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場14日到25日舉辦生日慶活動，推出全館單筆消費滿3000送300等優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場14日到25日舉辦生日慶活動，推出全館單筆消費滿3000送300等優惠。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場14日起展開為期12天的「生日慶」，祭出多項優惠。全台百貨上半年受疫情影響，來客數下滑，今年iFG遠雄廣場生日慶火力全開，挾帶美食街高人氣，期望刺激出人潮雙位數成長，生日慶業績目標1億元。

iFG遠雄廣場看好遠雄U-TOWN廠辦台商回流、房市發燒、股市又熱，14日到25日的生日慶祭出5 GO精彩回饋，包括全館單筆消費滿3000送300（可累贈，部分店櫃除外）、指定品牌集雅社、富士按摩椅、宜得利滿萬送千（可累贈）、保養品明星商品46折，會員單筆消費滿5百元，憑發票即可免費兌換來店禮，7大銀行信用卡配合滿額禮、分期禮贈送刷卡禮。

iFG遠雄廣場也祭出購物攻略即時解密，各類服飾、配件，數量為史上最多，男女鞋、運動品牌等都有破盤價。如百諾禮士防風防潑水機能外套定價7500元起，生日慶檔期限定1000元；NIKE連帽上衣原價2180元，特價1090元；Pony運動休閒鞋只要990元，FILA紅黑色復古老爹鞋特價1980元。

遠雄廣場的目標是打造新北最大美食天堂，新開幕的「丸龜製麵」，生日慶期間推出雙人餐（番茄雞肉烏龍麵+湯烏龍麵+炸雞+炸白身魚+燙野菜）原價314元，特價285元，加贈飲料提袋（送完為止）。新開幕的「幸福家」消費多項經典日式料理，不限金額加贈「招牌玉子燒」兌換券；「福勝亭」及「斑鳩的窩」也經改裝重新開幕。

生日慶期間，iFG遠雄廣場總經理溫昆庭將在廣場臉書粉絲專頁開直播，帶領粉絲秒搶生日慶好康，線上下單可享限量潮流單品優惠，參與直播還可抽抽「漉 海鮮蒸氣鍋」餐券，再加碼抽1500商品抵用券。詳情可到iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場14日到25日舉辦生日慶活動，兩波來店禮分別為奈米美容噴霧儀和瑞奇熊帆布手提袋。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場14日到25日舉辦生日慶活動，兩波來店禮分別為奈米美容噴霧儀和瑞奇熊帆布手提袋。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場14日到25日舉辦生日慶活動，紅黑色復古老爹鞋特價1980元。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場14日到25日舉辦生日慶活動，紅黑色復古老爹鞋特價1980元。圖／遠雄廣場提供

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