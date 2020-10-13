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熟男微性感！蕭敬騰、薛仕凌帥穿半透明的鉚釘紅底鞋

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
蕭敬騰和薛仕凌詮釋Christian Louboutin Sosoxy高筒鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰和薛仕凌詮釋Christian Louboutin Sosoxy高筒鞋。圖／Christian Louboutin提供

奢華、浮誇、叛逆的Christian Louboutin，每季都會推出讓人眼睛一亮的幽默鞋款，在2020秋冬即推出牛皮Sosoxy PVC鉚釘高筒、低筒球鞋，鑲飾了品牌的標誌鉚釘之外，透明鞋身也有悶騷的性感風格，相當符合品牌調性，薛仕、凌時尚先生蕭敬騰都以此展現個性穿搭。

蕭敬騰的搭襯以綠色調為主，碧綠色襯衫、嫩綠色帽T和孔雀石綠襪子都來自LACOSTE，以顏色層次感搭出清新舒適的綠色系視覺，他腳上的Sosoxy PVC鉚釘高筒球鞋點綴了叛逆帥氣，為整體帶來平衡感；正在拍攝客委會與公視戲劇「茶金」、早前以「做工的人」引起關注的薛仕凌，則是穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的夏季男裝，呼應了二十世紀初期盛行的當代藝術風格，將monogram的幾何圖樣放大，針織衫繽紛多彩而搶眼，他搭配了Sosoxy PVC鉚釘高筒球鞋和Christian Louboutin簽名襪，帥氣又不失調皮的男孩氣。

秋冬Sosxy PVC鉚釘高筒球鞋承襲品牌創新又大膽的設計風格，正面、側面都貼飾銀色長鉚釘，每雙鞋款都附贈一雙帶有設計師ChristianLouboutin簽名的白色半筒襪，亦可搭配個人喜愛的襪子，因其透明PVC材質，讓襪子也成為搶眼造型的一部分。

Christian Louboutin Sosoxy低筒鞋及隨鞋附贈簽名襪款，34,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sosoxy低筒鞋及隨鞋附贈簽名襪款，34,500元。圖／Christian Louboutin提供
薛仕凌穿路易威登夏季男裝系列，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
薛仕凌穿路易威登夏季男裝系列，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sosoxy低筒鞋，34,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sosoxy低筒鞋，34,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sosoxy高筒鞋及隨鞋附贈簽名襪款，41,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sosoxy高筒鞋及隨鞋附贈簽名襪款，41,500元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰詮釋LACOSTE男裝，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰詮釋LACOSTE男裝，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰詮釋LACOSTE男裝，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰詮釋LACOSTE男裝，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
薛仕凌穿路易威登夏季男裝系列，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供
薛仕凌穿路易威登夏季男裝系列，搭配Christian Louboutin Sosoxy鞋履41,500元。圖／Christian Louboutin提供

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