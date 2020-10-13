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熟男微性感！蕭敬騰、薛仕凌帥穿半透明的鉚釘紅底鞋
奢華、浮誇、叛逆的Christian Louboutin，每季都會推出讓人眼睛一亮的幽默鞋款，在2020秋冬即推出牛皮Sosoxy PVC鉚釘高筒、低筒球鞋，鑲飾了品牌的標誌鉚釘之外，透明鞋身也有悶騷的性感風格，相當符合品牌調性，薛仕、凌時尚先生蕭敬騰都以此展現個性穿搭。
蕭敬騰的搭襯以綠色調為主，碧綠色襯衫、嫩綠色帽T和孔雀石綠襪子都來自LACOSTE，以顏色層次感搭出清新舒適的綠色系視覺，他腳上的Sosoxy PVC鉚釘高筒球鞋點綴了叛逆帥氣，為整體帶來平衡感；正在拍攝客委會與公視戲劇「茶金」、早前以「做工的人」引起關注的薛仕凌，則是穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的夏季男裝，呼應了二十世紀初期盛行的當代藝術風格，將monogram的幾何圖樣放大，針織衫繽紛多彩而搶眼，他搭配了Sosoxy PVC鉚釘高筒球鞋和Christian Louboutin簽名襪，帥氣又不失調皮的男孩氣。
秋冬Sosxy PVC鉚釘高筒球鞋承襲品牌創新又大膽的設計風格，正面、側面都貼飾銀色長鉚釘，每雙鞋款都附贈一雙帶有設計師ChristianLouboutin簽名的白色半筒襪，亦可搭配個人喜愛的襪子，因其透明PVC材質，讓襪子也成為搶眼造型的一部分。
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