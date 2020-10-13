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瘦子E.SO加入PUMA代言人行列 與許光漢隔空比拚人氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA找來高人氣嘻哈歌手瘦子E.SO加入代言人家族，並演繹經典復刻籃球鞋Ralph Sampson作為首波形象釋出。圖／PUMA提供
PUMA找來高人氣嘻哈歌手瘦子E.SO加入代言人家族，並演繹經典復刻籃球鞋Ralph Sampson作為首波形象釋出。圖／PUMA提供

繼國民男神許光漢之後，PUMA又找來高人氣嘻哈歌手瘦子E.SO加入代言人家族，並演繹經典復刻籃球鞋Ralph Sampson作為首波形象釋出，讓粉絲們都大呼意外。瘦子E.SO可以說是目前台灣最當紅的男明星之一，擁有大批的女性粉絲，同時他私下隨興又有自信的穿搭，一樣是許多人的造型範本，因此被網友封為「行走的荷爾蒙」。所以，PUMA相中他的高人氣與影響力，邀請他成為品牌代言人，將與先加入的男神許光漢一同比拚人氣與帥氣。

其實早在上周，瘦子就在個人instagram上曝光了將加入PUMA家族的消息，並以一句「我在 #PUMA」的貼文，掀起討論，粉絲更是大方回應「你在那裡我都愛你」。不過值得一提的是，近期擁有高曝光度的瘦子，總以花襯衫搭配皮衣的造型，或是身穿正裝的Look現身，首度代言PUMA的形象廣告，卻是大玩復古風格，讓人頗意外，卻也看到了瘦子截然不同的一面。

瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供

像是在廣告中，瘦子腳上的小白鞋正是誕生於80年代的經典復刻籃球鞋款 Ralph Sampson，這是為了致敬籃球界的傳奇人物Ralph Sampson而創作。外觀以全白皮革包覆打造高級質感，鞋側車縫上黑色皮革的PUMA招牌彎刀Logo並印刷金色Ralph Sampson簽名字樣，鞋頭則保有籃球鞋的懷舊網眼設計，為小白鞋的添加運動元素。同時瘦子E.SO還率性套上PUMA T7 連帽T恤加上西裝外套，來搭配黑、白的極簡造型，並展現運動時尚感，用最純粹的配色塑造PUMA Ralph Sampson復古經典鞋款的底蘊。

瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元。、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
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瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO演繹PUMA流行系列Pinstripe連帽 T恤2,080元、Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供

PUMA Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供
PUMA Ralph Sampson復刻籃球鞋2,780元。圖／PUMA提供

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