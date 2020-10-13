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台中即起開放eTag代扣路邊停車費 台南有望年底啟用

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次。圖／遠通電收提供
eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次。圖／遠通電收提供

台中市民久等了！eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次，躋身代收通路前三大，深獲用路人喜愛。遠通電收今表示，繼雙北、高雄、桃園市，台中市即起正式開放eTag代扣路邊停車費，加上台南市將在年底前啟用服務，六都可望全數到位。

遠通電收說，eTag智慧停車深獲好評，激勵遠通加速擴大服務版圖。其中，路邊停車今年一口氣新增新北、高雄、桃園和台中四都，路外停車場次也增至全台最多的400場，遠通也廣邀全台優質停車業者，共同加入eTag停車生態圈，提供會員享受自動進出與繳費的暢快停車體驗。

台中市交通局局長葉昭甫表示，市府透過智慧科技改善停車便利性，提供市民更優質的停車體驗，陸續導入行動支付繳納路邊停車費、手機LINE查詢路邊車格空位，公有路外停車場也增設車牌辨識偵測系統等等；因此市府非常歡迎eTag能加入代扣本市停車費，讓市民朋友用一個帳戶，就能同步管理國道通行費和停車費之外，停車還可以累點兌換通行費，節省時間和荷包。

根據2020年《遠見》未來移動友善城市大調查結果，民眾在交通政策上，有近半數認為「便民」與「環保」最應優先考量；硬體需求上，停車位名列首位；且愈年輕的民眾，對於數位支付的需求愈高。對此，遠通電收指出，eTag智慧停車便是將民眾最在乎的行車大小事，結合數位科技與趨勢，所推出的便民服務。

遠通電收說，eTag除路邊停車有進展，eTag路外停車也大有斬獲，不僅會員人數突破50萬，服務場次正式突破400場。為了感謝用路人，遠通推出愛車三大好禮，包括停車可累積HAPPY GO點數；登錄uTagGO APP可贈萬元車內動產被竊保險；eTag自動儲值用戶至指定停車場，掃碼升級申辦智慧停車，11月15日前最高可享當日、當次停車免費。

遠通電收表示，只要車上已黏貼eTag之用路人，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP、或至銀行網頁快速申辦eTag智慧停車服務，使用信用卡自動扣繳停車費後，不須持單至超商繳費，除此之外，還能善用停車累積的HAPPY GO點數，兌換成國道通行費。

最後遠通電收說，eTag智慧停車講究「真」快速且兼顧防疫，因為只要第一次申辦，就能終身享受進場無障礙、出場無罣礙，且因不須排隊操作繳費機，疫情期間可減少停車場密閉空間非必要的人流接觸，降低傳染風險。

台中市即日起開放eTag代扣路邊停車費服務，便利市民不須再跑超商繳費。圖／遠通電收提供
台中市即日起開放eTag代扣路邊停車費服務，便利市民不須再跑超商繳費。圖／遠通電收提供

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