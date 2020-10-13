聽新聞
test
0:00 / 0:00

復刻老酒標 白金龍上市58週年傳奇紀念版

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金門酒廠成立於1952年，至今有68年歷史。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠成立於1952年，至今有68年歷史。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

1962年的「白金龍」回來了！為了慶祝「白金龍」上市58週年，金門酒廠特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，這也是金酒首次復刻1962年白金龍首版老酒標的最新力作，連容量都刻意採取580毫升，建議售價680元，號稱「僅此一次，絕無再現」。

這款別具意義的紀念版酒款，特別精選百桶絕版酒基，以58種配方進行調和，企圖將白金龍上市以來的58年時光的風味，都納入這個紀念酒款當中。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

根據原廠資料，這款「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，「入口時有白金龍初生之年的躍動口感，中段有白金龍而立之年的厚實穩重，後段有白金龍58歲的醬香四溢，」堪稱是58周年絕版傳奇酒體。

誕生於1962年的特級高粱酒「白金龍」，是金門酒廠最具代表性風格的最大宗酒款之一。酒標以東方味濃厚的雙龍方式呈現，帶來磅礡的氣勢，透明的瓶身盛裝著明亮、優質的高粱酒，引人入勝，也形塑出深入人心的58度金門高粱酒經典形貌。

「白金龍上市58週年傳奇紀念版」目前已鋪貨至各大通路，部分通路已經開始出現缺貨的狀況。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「白金龍上市58週年傳奇紀念版」刻意採580毫升瓶裝。圖／摘自風格菸酒大安店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「白金龍上市58週年傳奇紀念版」刻意採580毫升瓶裝。圖／摘自風格菸酒大安店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
首次推出復刻1962年白金龍首版老酒標，意義非凡。圖／摘自風格菸酒大安店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
首次推出復刻1962年白金龍首版老酒標，意義非凡。圖／摘自風格菸酒大安店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
此為採用新酒標的58 度金門高粱酒。圖／摘自金門酒廠官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
此為採用新酒標的58 度金門高粱酒。圖／摘自金門酒廠官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門

延伸閱讀

紫金精神傳承有人 詹姆斯傳奇也還有續集！

Hotice眼鏡館 日本手工框的台灣傳奇

有機認證威士忌來了 Nc’nean首發單一有機麥芽酒款

台灣防疫成功 Tiffany近20億頂級珠寶登台

相關新聞

不規則幾何架構 大都會蘋果城中的閱讀樂園

閱讀，是人類獨有的行為，圖書館空間，也是人類文明社會最驕傲的象徵；然而，在數位科技的年代中，紙本閱讀慢慢式微，然而，全球各國依然如火如荼地不停興建各式圖書館，期盼透過閱讀、透過思想、透過教育讓人類文明得以繼續進化...

香港溺水腦缺氧幼兒來台求治 奇美醫院高壓氧治療成功

香港一名男嬰前年溺水後腦部缺氧生長停滯，7月父母帶來奇美學中心求助，兒科部部長周琪評估後，發現男嬰呈現四肢張力增加、爬坐...

上半年因疫情來客數下滑 汐止遠雄廣場生日慶目標1億元

新北市汐止iFG遠雄廣場14日起展開為期12天的「生日慶」，祭出多項優惠。全台百貨上半年受疫情影響，來客數下滑，今年iF...

熟男微性感！蕭敬騰、薛仕凌帥穿半透明的鉚釘紅底鞋

奢華、浮誇、叛逆的Christian Louboutin，每季都會推出讓人眼睛一亮的幽默鞋款，在2020秋冬即推出牛皮S...

瘦子E.SO加入PUMA代言人行列 與許光漢隔空比拚人氣

繼國民男神許光漢之後，PUMA又找來高人氣嘻哈歌手瘦子E.SO加入代言人家族，並演繹經典復刻籃球鞋Ralph Samps...

台中即起開放eTag代扣路邊停車費 台南有望年底啟用

台中市民久等了！eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次，躋身代收通路前三大，深獲用路人喜愛。遠通電收今表示...

復刻老酒標 白金龍上市58週年傳奇紀念版

1962年的「白金龍」回來了！為了慶祝「白金龍」上市58週年，金門酒廠特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，這也是金...

想看阿妹跨年搶嘸機票住宿？易飛網推追星假期幫你全包

天后張惠妹日前宣布今年12月31日將回故鄉台東跨年且免費演唱，消息一出造成台東旅宿一房難求。易飛網今天宣布，將推台東跨年...

全國電子周年慶第2波開賣 3大類商品超殺優惠必入手

看準因為疫情影響無法出國的民眾紛紛把旅遊基金轉換成添購新3C家電費用，全國電子自即日起至10月18日加碼推出周年慶第2波...

全新雙人套餐豐富多元 外酥內軟鑽切牛小排太銷魂

陪伴我們許久，共度16年載的歡樂喧鬧時光，這熟悉的好味道，王品集團旗下的「原燒」，以大自然風格打造全新的「原燒O-NiKU」，新的品牌視覺形象活潑生動，並將原有的套餐強化全面升級更超值，而全新推出的「鑽切牛小排」，帶來更豐富的燒肉口感，所以還等什麼？走吧！快來呼朋引伴，今天就去吃燒肉！

南園風檐下的音樂會

由聯合報系有行旅企畫的「南園文化美學之旅」，將帶領旅人走進台灣建築之父漢寶德先生，以「阿閣圖」為靈感設計的南園，再由專屬...

RICHARD MILLE與ROLEX勞力士的場外美好情誼

汽車界有「雙B」，分別是賓士Benz與BMW，高級鐘表則有雙R，分別是ROLEX與RICHARD MILLE兩個品牌；R...

熱門新聞

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

心理測驗／日出還是水果糖？探知內心容易因什麼而後悔

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

輕度颱風南卡成形 氣象局：對台灣無直接影響

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。