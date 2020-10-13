聽新聞
test
0:00 / 0:00
復刻老酒標 白金龍上市58週年傳奇紀念版
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
1962年的「白金龍」回來了！為了慶祝「白金龍」上市58週年，金門酒廠特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，這也是金酒首次復刻1962年白金龍首版老酒標的最新力作，連容量都刻意採取580毫升，建議售價680元，號稱「僅此一次，絕無再現」。
這款別具意義的紀念版酒款，特別精選百桶絕版酒基，以58種配方進行調和，企圖將白金龍上市以來的58年時光的風味，都納入這個紀念酒款當中。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
根據原廠資料，這款「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，「入口時有白金龍初生之年的躍動口感，中段有白金龍而立之年的厚實穩重，後段有白金龍58歲的醬香四溢，」堪稱是58周年絕版傳奇酒體。
誕生於1962年的特級高粱酒「白金龍」，是金門酒廠最具代表性風格的最大宗酒款之一。酒標以東方味濃厚的雙龍方式呈現，帶來磅礡的氣勢，透明的瓶身盛裝著明亮、優質的高粱酒，引人入勝，也形塑出深入人心的58度金門高粱酒經典形貌。
「白金龍上市58週年傳奇紀念版」目前已鋪貨至各大通路，部分通路已經開始出現缺貨的狀況。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言