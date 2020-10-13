復刻老酒標 白金龍上市58週年傳奇紀念版

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

1962年的「白金龍」回來了！為了慶祝「白金龍」上市58週年，金門酒廠特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，這也是金酒首次復刻1962年白金龍首版老酒標的最新力作，連容量都刻意採取580毫升，建議售價680元，號稱「僅此一次，絕無再現」。

這款別具意義的紀念版酒款，特別精選百桶絕版酒基，以58種配方進行調和，企圖將白金龍上市以來的58年時光的風味，都納入這個紀念酒款當中。

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根據原廠資料，這款「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，「入口時有白金龍初生之年的躍動口感，中段有白金龍而立之年的厚實穩重，後段有白金龍58歲的醬香四溢，」堪稱是58周年絕版傳奇酒體。

誕生於1962年的特級高粱酒「白金龍」，是金門酒廠最具代表性風格的最大宗酒款之一。酒標以東方味濃厚的雙龍方式呈現，帶來磅礡的氣勢，透明的瓶身盛裝著明亮、優質的高粱酒，引人入勝，也形塑出深入人心的58度金門高粱酒經典形貌。

「白金龍上市58週年傳奇紀念版」目前已鋪貨至各大通路，部分通路已經開始出現缺貨的狀況。

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