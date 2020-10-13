想看阿妹跨年搶嘸機票住宿？易飛網推追星假期幫你全包

天后張惠妹日前宣布今年12月31日將回故鄉台東跨年且免費演唱，消息一出造成台東旅宿一房難求。易飛網今天宣布，將推台東跨年航空追星假期，屬於全包式商品，包含機票住宿，每人售價1萬1888元起。

易飛網指出，天后張惠妹將「獻聲」台東舉辦跨年演唱會，吸引大批粉絲湧入當地訂房，更使得台東旅宿業訂房率持續飆升中，而國旅向來是易飛網長期耕耘的重點，憑藉累積的基底和市場敏銳度，易飛網已超前部署台東房位與機位，貼心解決粉絲們食衣住行所面臨的問題。

易飛網說，為因應天后張惠妹獻聲台東，舉辦跨年演唱會並續航國旅營運動能，將推出台東跨年航空追星假期全包式行程，除可解決粉絲面臨一房難求的困境外，也讓旅客能一路從2020年尾High到2021，白天到黑夜暢玩三天。

易飛網說，班機時間早去晚回，從台北松山機場出發至台東只要40分鐘，免除旅客舟車勞頓的辛苦，將更多精力留給跨年演唱會，旅客更將入住知本高野飯店享受冬日暖暖美人湯，並享用原住民特色風味餐，同時融入池上天堂鞦韆、比西里岸等熱門打卡景點，瘋玩三天每人售價1萬1888元起，另同步推出三天兩夜自由行，花蓮進台東出一次玩遍東台灣，入住4星溫泉飯店，還加贈56小時租車，每人售價6750元起。不論是團體或是自由行均為限量銷售，售完為止。