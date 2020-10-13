全國電子周年慶第2波開賣 3大類商品超殺優惠必入手

看準因為疫情影響無法出國的民眾紛紛把旅遊基金轉換成添購新3C家電費用，全國電子自即日起至10月18日加碼推出周年慶第2波優惠，數十款火紅熱賣3C家電超低價限量回饋，Digital City線上購物平台與實體門市同步開跑！

全國電子周年慶第2波推出洗衣機7.8折起，限定機種加碼送不沾鍋組、電視/冰箱滿5,000元送500元現金折價券、買LG冰箱或洗衣機上網登錄抽百萬好禮、指定機型冷氣滿萬送千元現金折價券、特定商品送全國獨家加碼禮、LG空氣清淨機及吸塵器滿萬送千元現金折價券、揪振興電腦最高折2,000元。另外，延續第一波活動優惠，全館滿額還能參加滿額加1元多1件精選商品、單筆消費滿5,000元上網登錄抽10大名牌家電等多重優惠，周年慶期間刷指定銀行信用卡最高再送7,000元。

趁著周年慶超殺優惠，全國電子推薦以下3大類商品一定要趁此機會入手，首推大尺寸電視大降價，消費者可以用更超值的價格買到更大尺寸的電視，55型的價格可以得60～65型的大享受外，更搭配滿額回饋、指定款加贈獨家禮等優惠。

另外就是後疫情時代更不可或缺的清潔防疫家電，像是擁有高溫蒸氣、洗脫烘或者TWINWash上下一起洗的洗衣機、空氣清淨機、吸塵器等都是2020年必入手的人氣熱門款。