疫情持續口罩要戴 唇部保養也不能忽略

自疫情爆發以來，戴口罩已是每個人的日常，然而在長期戴口罩下，臉部肌膚開始乾燥、脫皮、泛紅、長痘等焦躁不安，在各大論壇上，可看到網友間討論臉部保養、臉部清潔及臉部精華，根據Urcosme數據顯示，搜尋精華液及洗面乳產品在今年上半年明顯比去年成長許多。

戴上口罩之後，眼妝成為化妝的重點，口紅反而被忽略了，但隨著冬季腳步接近，嘴唇乾裂開始悄悄上身，雙唇是臉部肌膚較薄而脆弱的地方，在口罩摩擦襲擊、豔陽日曬襲擊、辦公室冷氣襲擊下，稍不留意，雙唇可能還沒到冬天就已經先敗陣下來了。

如同眼周肌膚需要眼部精華一樣，唇部精華也可以為雙唇撐起保護罩，抵禦外在環境的入侵，通常這種唇部精華只需一滴，便可充分塗抹雙唇，作為日常保養最後一個步驟，滋潤雙唇並恢復健康活力，即使疫情期間不擦口紅，依然可讓好氣色從一早就透出來。