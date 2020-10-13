RICHARD MILLE與ROLEX勞力士的場外美好情誼
汽車界有「雙B」，分別是賓士Benz與BMW，高級鐘表則有雙R，分別是ROLEX與RICHARD MILLE兩個品牌；RICHARD MILLE強調極罕產量、高科技材料、超輕量化、奢侈，ROLEX則以精準、保值、超優秀的品牌好感度，各領風騷。兩個風格、產品定位迥異的鐘表品牌，卻在近日產生非正式的美妙情誼，這是怎麼發生的呢？
原來RICHARD MILLE品牌代言人、職業網壇好手Rafael Nadal甫於日前拿下法國網球公開賽（以下簡稱法網）冠軍，正式與ROLEX代言人「費爸」Roger Federer並駕齊驅，成為擁有20座大滿貫金盃的網球職業選手，共享美妙的魔幻數字：「20」。
費德勒隨後並在臉書公開發言更貼出兩人合照，他表示兩人多年來的競爭、讓彼此都成為了更好的球員，同時祝福Nadal的第20座滿貫金盃是他的榮幸，文末並感性表示，「我希望20座（滿貫金盃）是我們繼續前進的又一步。幹得好，Rafael，你應得的。」發文不到24小時已留下78萬按讚數與5.7萬次驚人分享，共同見證了Rafael Nadal、職業網球體壇，以及RICHARD MILLE的經典一刻。
而身為RICHARD MILLE代言人的Rafael Nadal，賽後也稱職地在個人官方instagram帳號秀出冠軍獎盃，並戴上最新款的RICHARD MILLE X Rafael Nadal第五代聯名陀飛輪腕表RM 27-04。腕表除了延續過往超輕量化陀飛輪的特色，並在抗震係數上具有更優異的官方數據，數值提升到12,000G，也是RICHARD MILLE目前抗衝擊力的表款，藍色表面的編織表帶，更帶來愉悅的心情聯想，一如西班牙人在紅土場上的輕快飛揚。表款目前暫無官方台幣定價，但預估將落在3,200至3,300萬左右。
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