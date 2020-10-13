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RICHARD MILLE與ROLEX勞力士的場外美好情誼

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
稱霸紅土球場的Rafael Nadal，今年拿下第20座大滿貫賽事冠軍盃，成為與Roger Federer一樣擁有20座金盃的職業選手，並駕齊驅。圖 / RICHARD MILLE提供。
稱霸紅土球場的Rafael Nadal，今年拿下第20座大滿貫賽事冠軍盃，成為與Roger Federer一樣擁有20座金盃的職業選手，並駕齊驅。圖 / RICHARD MILLE提供。

汽車界有「雙B」，分別是賓士Benz與BMW，高級鐘表則有雙R，分別是ROLEX與RICHARD MILLE兩個品牌；RICHARD MILLE強調極罕產量、高科技材料、超輕量化、奢侈，ROLEX則以精準、保值、超優秀的品牌好感度，各領風騷。兩個風格、產品定位迥異的鐘表品牌，卻在近日產生非正式的美妙情誼，這是怎麼發生的呢？

RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只，官方暫無定價，推估約為3,200至3,300萬左右。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只，官方暫無定價，推估約為3,200至3,300萬左右。圖 / RICHARD MILLE提供。

原來RICHARD MILLE品牌代言人、職業網壇好手Rafael Nadal甫於日前拿下法國網球公開賽（以下簡稱法網）冠軍，正式與ROLEX代言人「費爸」Roger Federer並駕齊驅，成為擁有20座大滿貫金盃的網球職業選手，共享美妙的魔幻數字：「20」。

在得知Rafael Nadal摘下第20座滿貫金盃後，Roger Federer在臉書大方讚揚，兩位品牌代言人並也意外串起一段高級鐘表的產業佳話。圖 / 翻攝自臉書。
在得知Rafael Nadal摘下第20座滿貫金盃後，Roger Federer在臉書大方讚揚，兩位品牌代言人並也意外串起一段高級鐘表的產業佳話。圖 / 翻攝自臉書。
高程度稱霸法網紅土場地、RICHARD MILLE的品牌代言人兼超級好友Rafael Nadal，是職業網球公認的「紅土之王」。圖 / RICHARD MILLE提供。
高程度稱霸法網紅土場地、RICHARD MILLE的品牌代言人兼超級好友Rafael Nadal，是職業網球公認的「紅土之王」。圖 / RICHARD MILLE提供。

費德勒隨後並在臉書公開發言更貼出兩人合照，他表示兩人多年來的競爭、讓彼此都成為了更好的球員，同時祝福Nadal的第20座滿貫金盃是他的榮幸，文末並感性表示，「我希望20座（滿貫金盃）是我們繼續前進的又一步。幹得好，Rafael，你應得的。」發文不到24小時已留下78萬按讚數與5.7萬次驚人分享，共同見證了Rafael Nadal、職業網球體壇，以及RICHARD MILLE的經典一刻。

Rafael Nadal在本次法網比賽時，戴上了最新款RM 27-04陀飛輪腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
Rafael Nadal在本次法網比賽時，戴上了最新款RM 27-04陀飛輪腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。

而身為RICHARD MILLE代言人的Rafael Nadal，賽後也稱職地在個人官方instagram帳號秀出冠軍獎盃，並戴上最新款的RICHARD MILLE X Rafael Nadal第五代聯名陀飛輪腕表RM 27-04。腕表除了延續過往超輕量化陀飛輪的特色，並在抗震係數上具有更優異的官方數據，數值提升到12,000G，也是RICHARD MILLE目前抗衝擊力的表款，藍色表面的編織表帶，更帶來愉悅的心情聯想，一如西班牙人在紅土場上的輕快飛揚。表款目前暫無官方台幣定價，但預估將落在3,200至3,300萬左右。

鏤空、並以網球拍為靈感設計的RM 27-04陀飛輪腕表，以超輕量的特製鋼索，將奇想化為現實，全球限量50只。圖 / RICHARD MILLE提供。
鏤空、並以網球拍為靈感設計的RM 27-04陀飛輪腕表，以超輕量的特製鋼索，將奇想化為現實，全球限量50只。圖 / RICHARD MILLE提供。

品牌 腕表 勞力士 法網

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