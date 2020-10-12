長榮桂冠酒店、長榮空廚 世界巧克力大賽奪亞太區雙金

長榮集團旗下的長榮桂冠酒店及長榮空廚，首度參加素有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」，以黑馬之姿勇奪亞太區二金、二銀、二銅等六個獎項，此次競爭激烈的亞太區參賽作品高達883件，分別來自14個國家共計148家業者，在世界各國業界專家評審團的嚴格盲測評比下，歷時兩個月，得獎名單本月9日出爐，並於屏東舉辦頒獎典禮。

今年飯店及空廚業者受到疫情影響甚鉅，長榮桂冠酒店及長榮空廚反而更積極研發新產品並創造新商機，透過定期不設限的創意品評會，激發廚師潛能，今年也首度雙雙角逐世界巧克力大賽。

世界巧克力大賽始於2012年，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。

長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到一個月的時間內組隊報名，以融合台灣在地食材的風味巧克力，首次參賽即打敗日本、新加坡、馬來西亞、香港等國家的作品。最特別的是長榮桂冠酒店及長榮空廚雙雙以非巧克力專門店身分，贏得同一項競賽的金牌，主辦單位世界巧克力大賽的主席馬汀‧克里斯提說，「在這個獎項中，頒發了兩個金牌，因為有兩家分數是相同的，這是非常罕見的情況，但他的確發生了。」

長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，為了讓巧克力更具有在地風味，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出完美結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。

獲得金牌的「黑蒜頭巧克力」以雲林出產的新鮮蒜頭與牛奶巧克力調製成內餡，加入牙買加蘭姆酒提味，並佐以含豐富大蒜素的黑蒜頭，巧妙打造出帶有淡淡蒜香的深沉韻味；銀牌的「酒粕巧克力」則是以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製而成的白酒醬，並使用冠軍大吟釀清酒提味，讓巧克力帶有獨特酒香，創造甜蜜微醺的大人滋味；銅牌的「百香胡椒巧克力」，則融合南投百香果與高雄六龜胡椒粒調製成醬汁，酸與辣的味覺衝擊，以及後韻蹦出黑胡椒香氣。

長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，在極短的時間壓力內，從前期的挑選食材到後期的研發，團隊曾接力創下連續七天七夜不眠不休，不斷品評及調整配方，透過跨世代的創意激盪，共同打造出結合台灣在地風情與法式浪漫的參賽作品。