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2020世界巧克力大賽 長榮桂冠、長榮空廚得亞太區金牌

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
長榮空廚榮獲世界巧克力大賽得獎作品，金牌作品：百香果胡椒巧克力(右前)，銀牌作品：紹興破布子巧克力(後)，銅牌作品：山葵巧克力(左前)。圖／長榮集團提供
長榮空廚榮獲世界巧克力大賽得獎作品，金牌作品：百香果胡椒巧克力(右前)，銀牌作品：紹興破布子巧克力(後)，銅牌作品：山葵巧克力(左前)。圖／長榮集團提供

長榮集團旗下的長榮桂冠酒店及長榮空廚，首度參加素有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA），勇奪亞太區二金、二銀、二銅等六個獎項。

長榮集團表示，這次競爭激烈的亞太區參賽作品高達883件，分別來自14個國家共計148 家業者，在世界各國業界專家評審團的嚴格盲測評比下，歷時兩個月，得獎名單於本月9日出爐，並於屏東舉辦頒獎典禮。

長榮集團說，今年飯店及空廚業者受到疫情影響甚鉅，但長榮桂冠酒店及長榮空廚更積極研發新產品並創造新商機，透過定期不設限的創意品評會，激發廚師潛能，今年也首度雙雙角逐世界巧克力大賽。

世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）始於2012年，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。

這次，長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到一個月的時間內組隊報名，以融合台灣在地食材的風味巧克力；長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定。

長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。

最特別的是長榮桂冠酒店及長榮空廚技驚四座，雙雙以非巧克力專門店身分贏得同一項競賽的金牌，主辦單位世界巧克力大賽的主席馬汀‧克里斯提(Martin Christy)在頒獎典禮中表示：「在這個獎項中，頒發了兩個金牌，因為有兩家分數是相同的，這是非常罕見的情況，但他的確發生了。」

長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，為了讓巧克力更具有在地風味，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出完美結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。

獲得金牌的「黑蒜頭巧克力」就是以雲林出產的新鮮蒜頭與牛奶巧克力調製成內餡，加入牙買加蘭姆酒提味，並佐以含豐富大蒜素的黑蒜頭，巧妙打造出帶有淡淡蒜香的深沉韻味；銀牌的「酒粕巧克力」則是以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製而成的白酒醬，並使用冠軍大吟釀清酒提味，讓巧克力帶有獨特酒香，創造甜蜜微醺的大人滋味。

而銅牌的「百香胡椒巧克力」，則融合南投百香果與高雄六龜胡椒粒調製成醬汁，酸與辣的味覺衝擊，以及後韻蹦出黑胡椒香氣，恰如氣勢磅礡、蜿蜒流轉的交響樂，令人回味無窮。

長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，製作金牌作品「百香果胡椒巧克力」，即是選用台灣夏季盛產的百香果，搭配來自法國的行政主廚Stephane Lambert精心指導的胡椒調配，完美詮釋了台法結合的迷人風情，勇奪金牌實至名歸。

銀牌作品為「紹興破布子巧克力」，研發中雖一度被質疑，戲稱為中菜蒸魚口味，但經中餐主廚的巧思協助，吳主廚順利研發出創新細膩的好滋味，讓這款看似衝突但風味完美搭配的巧克力突破重圍奪得銀牌；銅牌作品則是「山葵巧克力」，選用阿里山山葵，引出食材特有的迷人香氣及嗆辣感，以看似平凡卻細膩的風味，造就出不凡的成績。

長榮桂冠酒店張志弘主廚為此次榮獲金牌作品－黑蒜頭巧克力進行脫模，展現職人工藝。圖／長榮集團提供
長榮桂冠酒店張志弘主廚為此次榮獲金牌作品－黑蒜頭巧克力進行脫模，展現職人工藝。圖／長榮集團提供
長榮桂冠酒店榮獲世界巧克力大賽得獎作品，金牌作品：黑蒜頭巧克力(前)； 銀牌作品：酒粕巧克力(後)；銅牌作品：百香胡椒巧克力(中)。圖／長榮集團提供
長榮桂冠酒店榮獲世界巧克力大賽得獎作品，金牌作品：黑蒜頭巧克力(前)； 銀牌作品：酒粕巧克力(後)；銅牌作品：百香胡椒巧克力(中)。圖／長榮集團提供

巧克力 長榮 酒店

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