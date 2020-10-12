愛馬仕首間「彩妝香氛快閃店」進駐新光三越助陣周年慶

歷經今年出的疫情折騰與業績耗損，今年周年慶可說是各大百貨極其關鍵一役，新光三越首波周年慶起跑後，二波將由信義新天地領軍集結全台共8店在10月22日上場，在此之前，引進全台獨家Hermès Beauty、來自紐約的高級手工香氛LE LABO等精品美妝香氛生力軍，為周年慶備戰。

因疫情無法出國，消費力集中國內，國際精品自今年上半年起一路走揚，百貨周年慶期間買氣仍一支獨秀，成為業績成長領頭羊。日常消耗品的美妝，同樣是周年慶重量級要角。新光三越台北信義新天地擁有超過130個美妝香氛品牌，是全台最大的美妝殿堂，周年慶開跑前，再新增強度戰力，全台獨家Hermès Beauty快閃店進駐新光三越A8一樓，帶來整套「Rouge Hermes」唇膏24色、星光護唇膏、香水等一系列美妝，今日低調開幕，但慕名而來的消費者已需要管制排隊入場。