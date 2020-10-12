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愛馬仕首間「彩妝香氛快閃店」進駐新光三越助陣周年慶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
全台首家Hermès Beauty快閃店進駐新光三越A8一樓。
全台首家Hermès Beauty快閃店進駐新光三越A8一樓。

歷經今年出的疫情折騰與業績耗損，今年周年慶可說是各大百貨極其關鍵一役，新光三越首波周年慶起跑後，二波將由信義新天地領軍集結全台共8店在10月22日上場，在此之前，引進全台獨家Hermès Beauty、來自紐約的高級手工香氛LE LABO等精品美妝香氛生力軍，為周年慶備戰。

因疫情無法出國，消費力集中國內，國際精品自今年上半年起一路走揚，百貨周年慶期間買氣仍一支獨秀，成為業績成長領頭羊。日常消耗品的美妝，同樣是周年慶重量級要角。新光三越台北信義新天地擁有超過130個美妝香氛品牌，是全台最大的美妝殿堂，周年慶開跑前，再新增強度戰力，全台獨家Hermès Beauty快閃店進駐新光三越A8一樓，帶來整套「Rouge Hermes」唇膏24色、星光護唇膏、香水等一系列美妝，今日低調開幕，但慕名而來的消費者已需要管制排隊入場。

個性獨具的文青香氛，是近年香氛市場崛起的新勢力。過去出國最常買的Jo Malone今年9月由代理商回歸直營，進軍台灣市場後首度調降價格，降幅最高有18%，加上周年慶買千送百與銀行滿額回饋，加起來等於省了近40％，可說比出國買還便宜。此外，新光三越A11再新增兩大個性香氛，來自紐約的個性香氛LE LABO將在11月15日進駐A11一樓開幕；來自瑞典天然保養品牌L:a Bruket全系列香氛，目前在10/10 HOPE櫃內販售，將在11月於A11開出全台首發獨立櫃。

擁有不少「香迷」，來自紐約的高級香手工氛LE LABO預計10/15進駐A11一樓開幕。圖／ 新光三越提供擁有不少「香迷」，來自紐約的高級香手工氛LE LABO預計10/15進駐A11一樓開幕。圖／ 新光三越提供
擁有不少「香迷」，來自紐約的高級香手工氛LE LABO預計10/15進駐A11一樓開幕。圖／ 新光三越提供擁有不少「香迷」，來自紐約的高級香手工氛LE LABO預計10/15進駐A11一樓開幕。圖／ 新光三越提供
L:a Bruket 149香氛蠟燭，黑橡木260g，2,300元。圖／ 新光三越提供
L:a Bruket 149香氛蠟燭，黑橡木260g，2,300元。圖／ 新光三越提供
LE LABO黑茶29淡香精50ml，6,350元。圖／ 新光三越提供
LE LABO黑茶29淡香精50ml，6,350元。圖／ 新光三越提供
全台首家Hermès Beauty快閃店進駐新光三越A8一樓。記者江佩君／攝影
全台首家Hermès Beauty快閃店進駐新光三越A8一樓。記者江佩君／攝影
新光三越第二波周年慶，10月22日起由台北信義新天地領軍全台8店開跑。記者江佩君／攝影
新光三越第二波周年慶，10月22日起由台北信義新天地領軍全台8店開跑。記者江佩君／攝影

周年慶 疫情

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