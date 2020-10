家電玩設計！BOSCH冰箱有18色可換 Smeg推西西里風聯名

台灣近年來吹起開放式廚房風潮,讓冰箱不僅在廚房中佔有一席之地,視覺焦點的美觀與否更影響整體家居風格。BOSCH宣布在台推出全球首創可自行更換冰箱門片的「Vario Style」獨立式冰箱,一次送上18色門片組,為重視居家生活美學的消費族群,打造兼具實用性與藝術性的廚房家電。

BOSCH Vario Style獨立式冰箱,除了搭載獨家VitaFresh維他保鮮技術,結合急速冷藏與冷凍科技、氣流出風科技與智慧感測功能,運用科技監控溫度、平均輸送冷風,智慧延長食材保鮮期,更一次推出兼具時尚且易搭配的18色門片組,飽和的霧面質感非常百搭,讓消費者可隨喜好加購,並透過手動簡單拆卸及安裝單一色彩或上下混搭,依照心情、季節隨時更換。

另外,義大利家電品牌Smeg與時尚品牌Dolce&Gabbana也共同創造了一系列名為「Sicily Is My Love」的聯名復古美學冰箱,由Smeg台灣總代理品硯實業引進,於台灣限量上市。「Sicily is my Love」系列中的裝飾,採用典型的西西里風格圖案,包括刺梨、金檸檬、柑橘類水果、鮮豔的櫻桃、經典圖騰、手推輪車,完美地將富有西西里島風情與傳統文化的元素詮釋在家電設計上。