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家電玩設計！BOSCH冰箱有18色可換 Smeg推西西里風聯名

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
BOSCH Vario Style獨立式冰箱，建議售價72,900元（內含一組單色門片）。圖／BOSCH提供
BOSCH Vario Style獨立式冰箱，建議售價72,900元（內含一組單色門片）。圖／BOSCH提供

台灣近年來吹起開放式廚房風潮，讓冰箱不僅在廚房中佔有一席之地，視覺焦點的美觀與否更影響整體家居風格。BOSCH宣布在台推出全球首創可自行更換冰箱門片的「Vario Style」獨立式冰箱，一次送上18色門片組，為重視居家生活美學的消費族群，打造兼具實用性與藝術性的廚房家電。

BOSCH Vario Style獨立式冰箱，除了搭載獨家VitaFresh維他保鮮技術，結合急速冷藏與冷凍科技、氣流出風科技與智慧感測功能，運用科技監控溫度、平均輸送冷風，智慧延長食材保鮮期，更一次推出兼具時尚且易搭配的18色門片組，飽和的霧面質感非常百搭，讓消費者可隨喜好加購，並透過手動簡單拆卸及安裝單一色彩或上下混搭，依照心情、季節隨時更換。

另外，義大利家電品牌Smeg與時尚品牌Dolce&Gabbana也共同創造了一系列名為「Sicily Is My Love」的聯名復古美學冰箱，由Smeg台灣總代理品硯實業引進，於台灣限量上市。「Sicily is my Love」系列中的裝飾，採用典型的西西里風格圖案，包括刺梨、金檸檬、柑橘類水果、鮮豔的櫻桃、經典圖騰、手推輪車，完美地將富有西西里島風情與傳統文化的元素詮釋在家電設計上。

同時，2020年新款FAB28復古美學冰箱也同步開放預購，搭載「多重冷流技術」及「Life+保鮮室」，可維持-2℃～3℃，使等食材保持新鮮狀態，全色系包含7種繽紛的色彩，以及英國國旗、義大利國旗、幾何圖形等3種特殊造型。

Smeg x Dolce＆Gabbana聯名復古美學冰箱，限量珍藏價468,000元。圖／品硯實業提供
Smeg x Dolce＆Gabbana聯名復古美學冰箱，限量珍藏價468,000元。圖／品硯實業提供
聶永真分享秋分的配色靈感，透過紅色的共同基因，象徵秋天許多顏色開始慢慢成熟轉深，但仍有少部分的鮮豔紅色，在等待蛻變的成長，成為秋天美麗的寓意。圖／BOSCH提供
聶永真分享秋分的配色靈感，透過紅色的共同基因，象徵秋天許多顏色開始慢慢成熟轉深，但仍有少部分的鮮豔紅色，在等待蛻變的成長，成為秋天美麗的寓意。圖／BOSCH提供
Smeg最具代表性的FAB28復古美學冰箱2020年新版，同步推出7色基本款式及3種特殊造型，建議售價119,000元起。圖／品硯實業提供
Smeg最具代表性的FAB28復古美學冰箱2020年新版，同步推出7色基本款式及3種特殊造型，建議售價119,000元起。圖／品硯實業提供
彩妝界造型大師鄭建國Roger大方分享配色哲學，透過很好相處的灰色搭配大膽的綠色，營造出生意盎然的風格。圖／BOSCH提供
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（中）Smeg x Dolce＆Gabbana烤麵包機，建議售價27,800元。圖／品硯實業提供
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Smeg最具代表性的FAB28復古美學冰箱2020年新版，同步推出7色基本款式及3種特殊造型。圖／品硯實業提供
Smeg最具代表性的FAB28復古美學冰箱2020年新版，同步推出7色基本款式及3種特殊造型。圖／品硯實業提供
Smeg x Dolce＆Gabbana電熱水壺，建議售價27,800元。圖／品硯實業提供
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冰箱 BOSCH

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