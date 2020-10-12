福灣再奪「亞洲最佳」！世界巧克力大賽亞太區狂摘7金

擁有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards （ICA）亞太區競賽，已於10月9日進行頒獎典禮。其中台灣的「福灣巧克力」奪下7金、9銀、4銅以及8個特別獎，共計28個獎項，乃是亞太區獲獎最多的品牌。其中「台灣一號屏東黑巧克力70%」連續4年蟬聯「亞洲最佳黑巧克力」，另外台灣馬告巧克力62%、紅烏龍牛奶巧克力也均獲得各列別的金牌。

「世界巧克力大賽」始於2012年，由美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多個區域先進行評選，得獎者才能晉級參加全球總決賽。本次的世界巧克力大賽亞太區競賽，則是由屏東二度取得主辦權。

福灣巧克力於亞太區總決賽的得獎作品中，以招牌的「台灣一號屏東黑巧力70%」拿下5項金牌，包括有亞洲最佳黑巧克力、國家獎、直接貿易最佳黑巧克力、小批次生產最佳原味黑巧克力、產地國家最佳黑巧克力等獎項，為全亞洲囊括金牌最多的巧克力。

去年即獲得評審肯定的「台灣馬告巧克力62%」，今年則拿下了調味黑巧克力金牌，以及當地食材特別獎。至於今年首度研發出的「紅烏龍牛奶巧克力」，選用台灣高山紅烏龍，除了烏龍清香外，還有玫瑰、荳蔻的特殊韻味，此次也拿下調味牛奶巧克力金牌，以及當地食材特別獎。福灣今年也首度以金門高粱酒，透過浸潤工法為巧克力增添迷人韻味，獲得了調味黑巧克力銀牌，以及風味調味與熟成特別獎。

業者表示，3款獲得金牌的巧克力中，台灣一號屏東黑巧力70%、台灣馬告巧克力62%目前於門市均有販售，售價各為300、340元。至於新研發出的「紅烏龍牛奶巧克力」，未來也將會於門市供應。而世界巧克力大賽全球決賽成績，將於今年11月揭曉。