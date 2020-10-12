快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幽靈舒芙蕾、長舌黑年糕！5家「萬聖節鬼怪餐」來搗蛋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出2款「怪北鼻甜甜圈」，共有蘇打、綠茶2種風味。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出2款「怪北鼻甜甜圈」，共有蘇打、綠茶2種風味。圖／Mister Donut提供

萬聖節即將到來，不僅大人小孩們準備變裝出門討糖果，包括亞尼克、美國功夫茶、魷魚大叔、Mister Donut、Lady nara等餐飲品牌，也都推出應景的鬼怪風格餐點，或是換上詭異又不失俏皮的造型，從義大利麵、韓式年糕、甜點、飲料應有盡有，準備要在餐桌上帶來一場「萌鬼饗宴」。

即日起至11月1日期間，來自泰國的打卡系餐廳「Lady nara」針對萬聖節，限時推出「法靈眼泰式墨魚麵」，以泰式魔法醬、墨魚麵為主，配上蛋白小靈眼增添神秘感，每份300元。「萌鬼出沒墨魚燉飯」則是將墨魚燉飯藏於蛋皮鬼怪袍下，還吃到到蝦仁、花枝、蟹肉等配料，每份300元。另外還有南瓜口味舒芙蕾配上卡士達醬的「幽靈墳墓南瓜舒芙蕾」甜品，以及惡魔的心機、巫婆的誘惑等2款甜品，售價自200元起。活動期間於官方粉絲頁還有抽獎活動，並可享抽獎活動。除用餐送「辣冬蔭蝦湯」兌換券之外，變裝可再獲得「泰式烤椰米塔」。

頂呱呱旗下的「Uncels魷魚大叔」自即日起到10月31日期間，推出限量快閃新品「長舌搞怪黑年糕」，將年糕加入黑色起司染黑，再放上眼球軟糖，讓年糕變身萬聖節專屬小怪物，每份640元。點購長舌搞怪黑年糕即送「萬聖紋身貼紙」，參與打卡活動則可享600元優惠價。

以生乳捲最具代表性的「亞尼克」，即日起推出8款日本直送的「奇幻萬聖點心杯」，每杯都是不同的造型瓷杯，搭配上焦糖蒸布丁，並以奶霜、水果點綴，每杯198元，2杯350元。亞尼克夢想村則推出的「萬聖魔力紅」甜派，擁有紅刺蝟般的外型，內餡為巧克力奶霜、巧克力慕斯、覆盆子果餡和巧克力酥餅，6吋680元。「萬聖焦糖嫩布丁」以幽靈、蜘蛛網等俏皮造型點綴，內有布丁內餡、焦糖慕斯，6吋520元。另外還有4種不同造型的萬聖節糖霜餅乾、魔幻指尖、跳跳糖克力等應景小甜點。

同樣是甜點路線的「Mister Donut」此次則針對萬聖節推出2款「怪北鼻甜甜圈」，以酵母甜甜圈為基底，配上粉嫩色系的巧克力沾醬，還有活潑俏皮的表情，為甜甜圈增添趣味性，共有蘇打、綠茶2種風味。其中「蘇打怪北鼻」內餡為蘇打風味，頭頂點綴珍珠糖；至於「綠茶怪北鼻」則以綠茶風味內餡配上頭頂的巧克力餅乾碎片，各有不同風味，單顆均為55元。

同屬頂呱呱旗下的「美國功夫茶」，至10月31日前，以「天使V.S.惡魔」為主題打造兩款應景飲品。「惡魔冰沙」以仙草為基底，加上仙草冰沙、黑糖珍珠，喝起來清爽回甘；「天使冰沙」則以愛玉為基底，加入荔枝冰沙佐以荔枝晶球點綴，擁有輕盈口感，大杯均為85元。限於台北101店、忠孝旗艦店、新莊店、花蓮車站店、遠百信義概念店、澎湖店、劍潭店、桃園新光影城店、基隆仁三店等門市販售。

美國功夫茶以仙草、愛玉為基底，各推出惡魔冰沙、天使冰沙等萬聖節限定飲品。圖／頂呱呱提供
美國功夫茶以仙草、愛玉為基底，各推出惡魔冰沙、天使冰沙等萬聖節限定飲品。圖／頂呱呱提供
魷魚大叔推出「長舌搞怪黑年糕」，每份640元。圖／頂呱呱提供
魷魚大叔推出「長舌搞怪黑年糕」，每份640元。圖／頂呱呱提供
亞尼克推出的「萬聖焦糖嫩布丁」，以幽靈、蜘蛛網點綴，6吋520元。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出的「萬聖焦糖嫩布丁」，以幽靈、蜘蛛網點綴，6吋520元。記者陳睿中／攝影
Lady nara所打造的「幽靈墳墓南瓜舒芙蕾」。圖／Lady nara提供
Lady nara所打造的「幽靈墳墓南瓜舒芙蕾」。圖／Lady nara提供

巧克力 萬聖節 甜點

延伸閱讀

台北／星乃珈琲店 嚐鮮歐姆蛋和窯烤舒芙蕾

血紅冰沙、幽靈墳墓南瓜舒芙蕾？泰式料理Lady nara推「萬聖節限定餐」，辣冬蔭蝦湯免費送

爆漿款「芋頭珍奶舒芙蕾」＋整塊布蕾！台北西門浮誇系餐廳新推4大邪惡新品

千人偽造身份盜領公務員3億薪水 一查竟有333名幽靈員工

相關新聞

正能量珠寶！青花瓷點睛品串飾 周大福傳承美好寓意

將有力量的符號隨時配戴在身上，有如護身符一樣，是許多珠寶設計符碼的起源。今年秋季，點睛品與周大福紛紛在新品中融入傳統中華...

家電玩設計！BOSCH冰箱有18色可換 Smeg推西西里風聯名

台灣近年來吹起開放式廚房風潮，讓冰箱不僅在廚房中佔有一席之地，視覺焦點的美觀與否更影響整體家居風格。BOSCH宣布在台推...

福灣再奪「亞洲最佳」！世界巧克力大賽亞太區狂摘7金

擁有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards （ICA）...

幽靈舒芙蕾、長舌黑年糕！5家「萬聖節鬼怪餐」來搗蛋

萬聖節即將到來，不僅大人小孩們準備變裝出門討糖果，包括亞尼克、美國功夫茶、魷魚大叔、Mister Donut、Lady ...

LV X NBA聯名亮相！籃球包帥翻 台幣價格曝光

在Athleisure的時代，精品與運動品牌持續各種聯名，繼PRADA與Adidas、DIOR MEN與Jordan的合...

罪惡的食欲之秋！健康路跑 X《泰山珍穀益》 營養均衡少負擔

為提倡飲食與運動健康均衡的重要性，《泰山珍穀益》支持運動賽事，此次贊助聯合數位文創推動後疫情健康新生活，鼓勵民眾走出戶外加入12月6日「青春跑旅－旗美馬拉松」行列。參加這項路跑運動好處多多，一來消耗節慶後吸收過多的熱量脂肪，二來也可透過這樣的在地路跑賽事更加認識南台灣的人文與美食。無加糖、無添加的《泰山珍穀益》，兼具健康與飽足感，是運動後或大餐後營養均衡的最佳選擇，讓跑者運動完後補充體力，吃得簡單少點負擔！

AXIO時空跨界包 超越想像的5 in1快取設計

經過長時間的觀察與研發，由美國BMX自由式單車賽之父所創立 AXIO團隊針對多數人生活中真實會遇到的困擾，於2020年成功設計出五合一多功能潮流包「AXIO 時空跨界後背包」，將五種包款透過快取磁釦收納合一，更堅持外觀用料與設計的品質，科技感曲面與防水耐磨性，採用最高規格的美國杜邦 CORDURA面料，堅持不像市面上多數防潑水產品僅在布料上面塗一層化學防水膠，具備1500mm耐水壓設計，媲美露營帳篷外帳的防水性，防水功能不會隨著時間而衰退！

金門皇家酒廠 皇品學院5年陳高上市

金門皇家酒廠56度皇品學院五年陳高日前正式上市，建議售價1080元。該酒款由皇家酒廠首席調酒師親自監督，帶領品酒團隊，特...

代言世界展望會 任容萱心美人美登封演繹卡地亞

近期在熱映電影「驚夢49天」突破以往甜美形象、首度挑戰刑警角色任容萱，日前登上時尚雜誌封面，暢談自己出道10年的心情，以...

鬼滅迷注意！7-ELEVEN「萬聖糖果節」推限定糖果、文具

激發大人小孩盡情展現各種搞怪創意的萬聖節即將來到，7-ELEVEN自即日起搶先推出「萬聖糖果節」主題活動，精選人氣熱銷肖...

影／ EXO燦烈代言PRADA LINEA ROSSA新形象曝光！

號稱地表最強顏值、EXO「門面擔當」的朴燦烈（Chanyeol Park），繼稍早曝光的PRADA 2020秋冬男裝時尚...

達人挑萬里蟹 三點蟹蟹腳要硬、石蟳最好吃但最難挑

秋風起，蟹腳肥。新北市「萬里蟹」正值產季，新北市農業局找來螃蟹達人雪梅姐分享挑螃蟹和在家烹煮祕訣，腹甲、步足堅硬是判斷基...

熱門新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。