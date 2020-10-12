幽靈舒芙蕾、長舌黑年糕！5家「萬聖節鬼怪餐」來搗蛋

萬聖節即將到來，不僅大人小孩們準備變裝出門討糖果，包括亞尼克、美國功夫茶、魷魚大叔、Mister Donut、Lady nara等餐飲品牌，也都推出應景的鬼怪風格餐點，或是換上詭異又不失俏皮的造型，從義大利麵、韓式年糕、甜點、飲料應有盡有，準備要在餐桌上帶來一場「萌鬼饗宴」。

即日起至11月1日期間，來自泰國的打卡系餐廳「Lady nara」針對萬聖節，限時推出「法靈眼泰式墨魚麵」，以泰式魔法醬、墨魚麵為主，配上蛋白小靈眼增添神秘感，每份300元。「萌鬼出沒墨魚燉飯」則是將墨魚燉飯藏於蛋皮鬼怪袍下，還吃到到蝦仁、花枝、蟹肉等配料，每份300元。另外還有南瓜口味舒芙蕾配上卡士達醬的「幽靈墳墓南瓜舒芙蕾」甜品，以及惡魔的心機、巫婆的誘惑等2款甜品，售價自200元起。活動期間於官方粉絲頁還有抽獎活動，並可享抽獎活動。除用餐送「辣冬蔭蝦湯」兌換券之外，變裝可再獲得「泰式烤椰米塔」。

頂呱呱旗下的「Uncels魷魚大叔」自即日起到10月31日期間，推出限量快閃新品「長舌搞怪黑年糕」，將年糕加入黑色起司染黑，再放上眼球軟糖，讓年糕變身萬聖節專屬小怪物，每份640元。點購長舌搞怪黑年糕即送「萬聖紋身貼紙」，參與打卡活動則可享600元優惠價。

以生乳捲最具代表性的「亞尼克」，即日起推出8款日本直送的「奇幻萬聖點心杯」，每杯都是不同的造型瓷杯，搭配上焦糖蒸布丁，並以奶霜、水果點綴，每杯198元，2杯350元。亞尼克夢想村則推出的「萬聖魔力紅」甜派，擁有紅刺蝟般的外型，內餡為巧克力奶霜、巧克力慕斯、覆盆子果餡和巧克力酥餅，6吋680元。「萬聖焦糖嫩布丁」以幽靈、蜘蛛網等俏皮造型點綴，內有布丁內餡、焦糖慕斯，6吋520元。另外還有4種不同造型的萬聖節糖霜餅乾、魔幻指尖、跳跳糖克力等應景小甜點。

同樣是甜點路線的「Mister Donut」此次則針對萬聖節推出2款「怪北鼻甜甜圈」，以酵母甜甜圈為基底，配上粉嫩色系的巧克力沾醬，還有活潑俏皮的表情，為甜甜圈增添趣味性，共有蘇打、綠茶2種風味。其中「蘇打怪北鼻」內餡為蘇打風味，頭頂點綴珍珠糖；至於「綠茶怪北鼻」則以綠茶風味內餡配上頭頂的巧克力餅乾碎片，各有不同風味，單顆均為55元。