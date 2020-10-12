LV X NBA聯名亮相！籃球包帥翻 台幣價格曝光

在Athleisure的時代，精品與運動品牌持續各種聯名，繼PRADA與Adidas、DIOR MEN與Jordan的合作造成熱賣之後，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年1月在巴黎發表的LV和NBA（國家籃球協會）聯名膠囊系列也將正式上市。屬於2021春夏男裝系列中的LV X NBA膠囊系列，是LV與NBA三年期合作中的第一個膠囊系列，由Virgil Abloh操刀設計。啟發自法式傳統精湛工藝與美式運動精神的交流，Virgil Abloh設計了融合兩個精神象徵的限量版服飾與配件。

此膠囊系列的設計靈感以球員的衣櫃為基礎，分為三大主題。差旅系列（travels and transits）的灰色克什米爾運動套裝裝飾著籃球線條的圖案，進場主題（game arrivals）則以藍色連帽皮革夾克搭配印有Monogram的牛仔褲和T恤為主視覺，記者會（press conference）主題則是西裝和正式襯衫。全系列都將NBA的標誌融入LV的圖騰中。