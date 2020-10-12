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有機認證威士忌來了 Nc’nean首發單一有機麥芽酒款
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
在葡萄酒的世界裡，自然酒、有機葡萄酒都已經行之有年，現在連威士忌也開始強調「有機」了！
蘇格蘭Nc’nean蒸餾廠正式推出第一款單一有機麥芽威士忌酒款Nc’nean Organic Single Malt，採用非冷凝過濾，酒精濃度46%，每瓶700毫升，建議售價49.95英鎊，約合台幣1900元。目前首批酒已完售。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
Nc’nean單一有機麥芽威士忌採用蘇格蘭有機大麥為原料，並在經特殊處理的紅葡萄酒桶與波本桶陳年三年，使用再生能源製成，並包裝在100%可回收的透明玻璃瓶中，因此獲得有機認證。
新酒款帶有檸檬、水蜜桃、杏桃與辛香味，帶著清甜的水果芬芳，細緻優雅。
原廠建議的喝法，是做成名為「Whisky Six」的調酒，在大量的冰塊上，加入兩份威士忌，以及四份蘇打水，再加上新鮮的薄荷葉，就是一杯理想的威士忌飲料。
Nc’nean創辦人Annabel Thomas女士表示，她希望透過Nc’nean蒸餾廠的創立，改變世人對於蘇格蘭威士忌的刻板印象；她希望創造的蒸餾廠，是能夠永續經營、對環境友善的蒸餾廠。她在2013年離開在倫敦的工作，經過4年的資金籌措期與酒廠興建，在2017年於蘇格蘭西海岸蒸餾出第一批威士忌原酒。
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