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正能量珠寶！青花瓷點睛品串飾 周大福傳承美好寓意
將有力量的符號隨時配戴在身上，有如護身符一樣，是許多珠寶設計符碼的起源。今年秋季，點睛品與周大福紛紛在新品中融入傳統中華文化具有吉祥寓意的符碼，在主流的西式珠寶搭配中，為配戴者帶來正面的傳承能量。
周大福傳承系列，就顧名思義，系列珠寶將美好的祝福，以傳統文化精髓承傳下來。透過各種傳統文化經典的符號、圖案、文化為元素，配合黃金古法工藝，以現代設計打造而成，配戴起來具時尚感，每款首飾皆有其獨特寓意，無論是祥龍等神獸、諧音福祿的葫蘆造型、福字祥雲等，都有為配戴者帶來平安吉順的吉祥意味，搭配專屬典雅的收藏包裝，是饋贈至親好友或傳家的最佳信物。
點睛品則將傳統青花瓷元素如入Charme「文化祝福系列」串飾的設計，以現代科技UV打印技術，在黃金上呈現出青花瓷獨有的藍白色彩，並以當代簡約線條將傳統圖案化繁為簡，祥雲蝙蝠等圖騰透過顏色的鮮明度對比，成為優雅具現代感的當代珠寶。
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