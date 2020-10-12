金門皇家酒廠 皇品學院5年陳高上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

金門皇家酒廠56度皇品學院五年陳高日前正式上市，建議售價1080元。該酒款由皇家酒廠首席調酒師親自監督，帶領品酒團隊，特選出酒體飽滿、層次豐富之五年以上的佳釀。

新酒款採用純陶甕窖藏，遵循古法純糧固態發酵，香氣沉穩而內斂，有柑橘、奶麴、烏梅、蜂蜜及醬香味，清香悠長。

開瓶撲鼻而來的是舒服的淡淡陳皮梅味道，由麴香、高粱香、些微肉桂味帶出醬香，品聞起來相當有層次感，杯壁的淚珠也表現出不錯的黏稠度。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

醒酒十分鐘後，入口甘甜、酒體飽滿、具有黑巧克力、沉香、蜂蜜及特殊的冷冽調性，層次豐富，整體香氣濃郁化開來，慢慢滲入鼻腔；入喉溫潤，喝下去後從腹部開始回溫到喉頭，吞口水整個都是甘甜，就像喝了一杯好茶，最後尾韻在口中持續良久。

金門皇家酒廠由東南旅行社投資，成立於2003年，2011年酒廠正式完工，同年取得工廠登記。為了重現老金門的清香風味，金門皇家酒廠堅持以三噸高粱，粹釀出一噸精華的酒液。全程不添加任何添加物，堅持百分百固態發酵，不製作液態發酵的酒品。

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※飲酒過量，害人害己。