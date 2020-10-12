代言世界展望會 任容萱心美人美登封演繹卡地亞

近期在熱映電影「驚夢49天」突破以往甜美形象、首度挑戰刑警角色任容萱，日前登上時尚雜誌封面，暢談自己出道10年的心情，以及擔任世界展望會「資助她，改變世界的1000個契機」公益活動代言人，親自走入偏鄉了解弱勢女童生活困境的感動經驗。她也表示最近算是她的沈澱期，「未來想做一些不一樣的嘗試，不只是在戲劇領域，也可能是其他領域的嘗試，希望大家未來可以看到不同的我。」

任容萱在回顧這10年的成長時，認為「現在是我最好的時刻…會走到現在的階段都是靠過往累積的經驗。」在封面的拍攝中她也特地配戴了卡地亞（CARTIER）今年以嶄新風貌全新登場的經典Pasha de Cartier腕表來點出時間的的意義和象徵性。Pasha de Cartier腕表自1985年推出以來，就以獨特大膽的設計，深受不同時代代表性人物的喜愛。表款的設計圓中帶方、搭配卡地亞其他表款少見的阿拉伯數字、別具特色的鍊形表冠等，辨識度極高。今年全系列更都搭載了卡地亞獨家的表帶快拆系統「QuickSwitch」，不需工具即可自行更換表帶或鍊帶，鍊帶也能徒手調教長度，貼近現代人在不同場合與服裝搭配上的需求。 CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,500元。圖／卡地亞提供 Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，配玫瑰金鍊帶與海軍藍鱷魚皮表帶，1,19萬元。圖／卡地亞提供 任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供 Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，配玫瑰金鍊帶與海軍藍鱷魚皮表帶，119萬元。圖／卡地亞提供 任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供 任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供 任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供 CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環小型款，11萬9,000元。圖／卡地亞提供 任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供