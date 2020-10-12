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代言世界展望會 任容萱心美人美登封演繹卡地亞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／卡地亞、PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／卡地亞、PRESTIGE提供

近期在熱映電影「驚夢49天」突破以往甜美形象、首度挑戰刑警角色任容萱，日前登上時尚雜誌封面，暢談自己出道10年的心情，以及擔任世界展望會「資助她，改變世界的1000個契機」公益活動代言人，親自走入偏鄉了解弱勢女童生活困境的感動經驗。她也表示最近算是她的沈澱期，「未來想做一些不一樣的嘗試，不只是在戲劇領域，也可能是其他領域的嘗試，希望大家未來可以看到不同的我。」

任容萱在回顧這10年的成長時，認為「現在是我最好的時刻…會走到現在的階段都是靠過往累積的經驗。」在封面的拍攝中她也特地配戴了卡地亞（CARTIER）今年以嶄新風貌全新登場的經典Pasha de Cartier腕表來點出時間的的意義和象徵性。Pasha de Cartier腕表自1985年推出以來，就以獨特大膽的設計，深受不同時代代表性人物的喜愛。表款的設計圓中帶方、搭配卡地亞其他表款少見的阿拉伯數字、別具特色的鍊形表冠等，辨識度極高。今年全系列更都搭載了卡地亞獨家的表帶快拆系統「QuickSwitch」，不需工具即可自行更換表帶或鍊帶，鍊帶也能徒手調教長度，貼近現代人在不同場合與服裝搭配上的需求。

CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,500元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,500元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，配玫瑰金鍊帶與海軍藍鱷魚皮表帶，1,19萬元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，配玫瑰金鍊帶與海軍藍鱷魚皮表帶，1,19萬元。圖／卡地亞提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，配玫瑰金鍊帶與海軍藍鱷魚皮表帶，119萬元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，配玫瑰金鍊帶與海軍藍鱷魚皮表帶，119萬元。圖／卡地亞提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環小型款，11萬9,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環小型款，11萬9,000元。圖／卡地亞提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供
任容萱配戴卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／PRESTIGE提供

腕表

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