鬼滅迷注意！7-ELEVEN「萬聖糖果節」推限定糖果、文具

激發大人小孩盡情展現各種搞怪創意的萬聖節即將來到，7-ELEVEN自即日起搶先推出「萬聖糖果節」主題活動，精選人氣熱銷肖像糖果和食玩祭出任選第2件6折優惠，限量、限店販售日本當紅漫畫「鬼滅之刃」週邊商品，還有萬聖節小小店長活動，讓全家人都能一起搞鬼！

今年7-ELEVEN「萬聖糖果節」以「人氣肖像」、「方便分享」、「實用性高」3大要素作為商品開發重點，像是具有怪奇造型的巧克力，或是獨家引進卡娜赫拉、寶可夢、TSUM TSUM、小熊維尼、瑪利歐、不二家peko等療癒食玩，以及百年品牌哈瑞寶軟糖化妝包、明治巧克力全系列滿額加購Moomin帆布袋等，共超過30款獨家新品，搞怪又療癒，吸引粉絲收藏。另外還有色彩超吸睛的浪味仙洋芋捲，共推出紫輕鹽、黑礦鹽2種口味，經典螺旋還加大20%，讓人一口一口吃不停。

另一個不能錯過的還有搶搭日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」風潮，將於10月17日於國際精品專櫃引進「味覺糖袋裝軟糖-鬼滅之刃」，隨機附贈1款貼紙，共有13種驚喜圖樣；10月21日起則於3,000間7-ELEVEN門市限定推出8款鬼滅之刃文具週邊，包含2大主角禰豆子和炭治郎的肖像海報、桌曆、花牌耳飾造型皮質證件套、資料夾、筆記本等，鬼滅迷們一定要入手。

而OPEN小將也在萬聖節前夕，再度攜手HELLO KITTY合作推出「OPEN! X三麗鷗酷潮派對」聯名商品，以黑、紫兩大色系將人氣家族成員全化身萬聖節角色，OPEN小將披上風衣搭配骷髏頭領結及骷髏頭棒化身吸血鬼，而HELLO KITTY則是搭配黑色蝴蝶結，手拿掃帚，變身可愛小魔女，其他成員則紛紛戴上南瓜帽及小惡魔角扮鬼賣萌，一起為今年萬聖節拉開序幕。聯名商品即日起在7-ELEVEN限定販售，包括洋芋片、跳跳糖、穀物飲、布丁、鮮奶酪、瓶裝水等。