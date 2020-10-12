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影／ EXO燦烈代言PRADA LINEA ROSSA新形象曝光！
號稱地表最強顏值、EXO「門面擔當」的朴燦烈（Chanyeol Park），繼稍早曝光的PRADA 2020秋冬男裝時尚大片之後，再度詮釋全新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列，形象大片日前釋出，由燦烈、中國演員兼舞者金晨、美國演員兼社會活動家Yara Shahidi共同演繹，以深厚的文化影響力和過人的時尚魅力為Prada Linea Rossa系列的紅線注入全新涵義。
三位形象廣告主角分別由其所在地的攝影師掌鏡拍攝，將幾位主角獨有的才華與個性完美融入Prada Linea Rossa系列最新的服裝，影像風格映射主角們自身個性，展現多元化的當地藝術風格。Prada Linea Rossa系列是以機能為設計出發點的系列，讓服裝具備多種功能及用途，成為生活必不可少的工具。2020秋冬系列男女裝以黑色及Linea Rossa的紅色為主色，男裝著重輕巧的加厚設計和寬鬆的方形剪裁，而女裝則以女性化的淡粉紅色、天藍色、黃色及螢光櫻桃色點綴簡約的輪廓。
首度亮相的EXTREME-TEX環保面料由Prada花費三年時間獨家研究與開發而成，透過創新紡織科技打造可持續發展的生產模式。輕盈筆挺的EXTREME-TEX由回收的聚酯纖維組成，生產程序不造成環境污染。防水的功能來自聚氨酯（polyurethane）內膜，主要成分為石墨烯（graphene），除了防水，還能調節體溫、快速排汗。這種防水加工過程，不會產生氟碳化合物（fluorocarbon）或有機、有毒的污染物。
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