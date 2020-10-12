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影／ EXO燦烈代言PRADA LINEA ROSSA新形象曝光！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供

號稱地表最強顏值、EXO「門面擔當」的朴燦烈（Chanyeol Park），繼稍早曝光的PRADA 2020秋冬男裝時尚大片之後，再度詮釋全新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列，形象大片日前釋出，由燦烈、中國演員兼舞者金晨、美國演員兼社會活動家Yara Shahidi共同演繹，以深厚的文化影響力和過人的時尚魅力為Prada Linea Rossa系列的紅線注入全新涵義。

三位形象廣告主角分別由其所在地的攝影師掌鏡拍攝，將幾位主角獨有的才華與個性完美融入Prada Linea Rossa系列最新的服裝，影像風格映射主角們自身個性，展現多元化的當地藝術風格。Prada Linea Rossa系列是以機能為設計出發點的系列，讓服裝具備多種功能及用途，成為生活必不可少的工具。2020秋冬系列男女裝以黑色及Linea Rossa的紅色為主色，男裝著重輕巧的加厚設計和寬鬆的方形剪裁，而女裝則以女性化的淡粉紅色、天藍色、黃色及螢光櫻桃色點綴簡約的輪廓。

首度亮相的EXTREME-TEX環保面料由Prada花費三年時間獨家研究與開發而成，透過創新紡織科技打造可持續發展的生產模式。輕盈筆挺的EXTREME-TEX由回收的聚酯纖維組成，生產程序不造成環境污染。防水的功能來自聚氨酯（polyurethane）內膜，主要成分為石墨烯（graphene），除了防水，還能調節體溫、快速排汗。這種防水加工過程，不會產生氟碳化合物（fluorocarbon）或有機、有毒的污染物。

EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供
EXO「門面擔當」的朴燦烈演繹最新Prada Linea Rossa 2020秋冬系列形象大片。圖／PRADA提供

攝影

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