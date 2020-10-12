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罪惡的食欲之秋！健康路跑 X《泰山珍穀益》 營養均衡少負擔

聯合新聞網 / 聯合數位文創
2019旗山馬拉松當天活動照。圖／聯合數位文創 提供
2019旗山馬拉松當天活動照。圖／聯合數位文創 提供

著天氣漸漸轉涼，有發現胃口悄悄打開、越吃越多嗎？在「秋天就是要享受美食」的現象，被日本稱為罪惡的「食欲之秋」！中秋節國慶日連續兩個連假在外吃烤肉、回家吃月餅，大啖美食雖然可以釋放壓力，但高油、高鹽、高糖的美食無形中容易造成健康上的隱憂。

為提倡飲食與運動健康均衡的重要性，《泰山珍穀益》支持運動賽事，此次贊助聯合數位文創推動後疫情健康新生活，鼓勵民眾走出戶外加入12月6日「 青春跑旅－旗美馬拉松」行列。參加這項路跑運動好處多多，一來消耗節慶後吸收過多的熱量脂肪，二來也可透過這樣的在地路跑賽事更加認識南台灣的人文與美食。無加糖、無添加的《泰山珍穀益》，兼具健康與飽足感，是運動後或大餐後營養均衡的最佳選擇，讓跑者運動完後補充體力，吃得簡單少點負擔！

《泰山珍穀益》為市面首款無加糖罐裝粥品，無添加食品添加物（無香料、無色素、無防腐劑），含成人一日所需30%膳食纖維，可增加飽足感，同時促進腸道蠕動。兩種口味「南瓜藜麥粥」與「雪蓮子燕麥粥」，混合多種穀物熬煮，吃得到穀物自然的香甜美味。常溫保存不用冰，開罐可即食，不用沖泡、不用煮，方便又能擁有健康好體力。

圖／泰山珍穀益 提供
圖／泰山珍穀益 提供

即日起至11月30日加碼送智慧健康家電！至全省各大量販通路，購買泰山珍穀益任一系列產品（單罐/6入裝），憑消費發票登錄序號，就有機會抽HITACHI日立水蒸氣烘烤微波爐、飛利浦智慧萬用鍋、BRUNO發酵優格機！

活動詳情請見： http://www.taisun.com.tw/lottery-event/jenguyi2020event/

圖／泰山珍穀益 提供
圖／泰山珍穀益 提供

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