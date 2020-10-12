AXIO時空跨界包 超越想像的5 in1快取設計

台北捷運公司及日本民營鐵道協會都曾針對搭乘者做調查，雙方的調查結果都顯示，最惹人厭行為其中一項就是，尖峰時段搭車，一堆人揹著巨大的後背包，占空間而且容易撞到其他乘客。而另一個「日常使用背包的困擾」問卷調查結果，有高達75%的人最困擾的就是包包只有單一的使用模式。

經過長時間的觀察與研發，由美國BMX自由式單車賽之父所創立 AXIO團隊針對多數人生活中真實會遇到的困擾，於2020年成功設計出五合一多功能潮流包「AXIO 時空跨界後背包」，將五種包款透過快取磁釦收納合一，更堅持外觀用料與設計的品質，科技感曲面與防水耐磨性，採用最高規格的美國杜邦 CORDURA面料，堅持不像市面上多數防潑水產品僅在布料上面塗一層化學防水膠，具備1500mm耐水壓設計，媲美露營帳篷外帳的防水性，防水功能不會隨著時間而衰退！

有別於其他「多功能包」，「AXIO 時空跨界後背包」以消費者真實日常困擾作為設計上出發點，後背包、電腦包、運動腰包、側肩包、手提購物包結合成一組設計，並採用U型內嵌磁釦設計，拆解輕便，視覺上兼具潮流百搭與科技質感，隨時準備好因應各種使用及場合需求。肩帶部位採用創新輕克減壓材料，有效減輕百分之五十的負重力，整體包款5項專利與11大功能在上市前就獲得許多網友高度關注、詢問，列入年度必備單品。

AXIO 時空跨界後背包由聯合數位文創旗下有設計團隊引進，此次還特別跨界推出刺青包款，與新銳刺青師賴璟合作，以「家、心、人」三字一體設計，展現潮流與傳統藝術的完美質感，也體現AXIO突破侷限，勇敢跨界的潮流精神，募資活動10月13日起於嘖嘖平台正式開賣。

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