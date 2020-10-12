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「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

這款麵包用經典不敗美味走過數十年歲月…

文 / 統一麵包 提供

市面上的麵包琳瑯滿目，你知道哪一款麵包是麵包迷心目中的霸主嗎？圓滾滾的麵包模樣，沾滿金黃香酥粒；大口咬下，香甜濃郁的奶香隨即撲鼻而來，令人食指大動。不管是在超商、賣場、還是麵包店幾乎都可以看到它的身影，奶酥麵包絕對堪稱麵包界中的經典代表！

除了經典美味，奶酥麵包更是另類的臺灣之光；知名討論區上就有網友討論在其他國家不曾吃過奶酥麵包，奶酥這款麵包似乎只有臺灣才有。「奶酥這個東西，我覺得是臺灣創新好吃的食物之一！」在專門談論異國趣事的電視節目裡，隨機街訪男女老少，奶酥麵包獲得眾多民眾喜愛，也意外成為外國朋友新寵。

圖／統一麵包 提供
圖／統一麵包 提供

大揭密！奶酥麵包的好吃秘訣原來始於黑夜……
統一麵包奶酥麵包每年賣出超過750萬包，為7-ELEVEN麵包貨架的熱銷品；其熱銷的祕訣在於麵包表皮上用心揉製的金黃香酥顆粒，以及師傅精心調配出的濃郁奶酥內餡。統一麵包奶酥麵包表皮上層的金黃香酥粒，是透過師傅親手反覆搓揉造粒技術製作，才能呈現金黃色澤且富有口感。不僅如此，奶酥內餡更添加了特調私房餡料，用濃郁滋味來滿足所有奶酥控的挑剔味蕾。

為了帶給所有麵包迷們經典美味的奶酥麵包，百位以上擁有烘焙證照的專業師傅，從半夜開始生產製作，才能於每天早上提供隨時隨地能享受的安心美味。統一麵包研發團隊也不斷改良精進，透過「自製老麵種」來提升麵糰的延展性與濕潤度；並採用更費工的「中種法」，靠著長時間發酵帶出麵包香氣，也讓麵包變得更柔軟。

圖／統一麵包 提供
圖／統一麵包 提供

統一麵包感謝有你 於7-ELEVEN祭出「奶酥麵包加10元多1件」活動
感謝一起走過每個重要時刻的麵包迷們，您們的支持是統一麵包奶酥麵包可以歷久彌新、持續熱銷的關鍵。這次讓統一麵包陪你一起用最經典的臺式美味，回憶記憶中奶酥餡沙沙口感的濃郁好滋味！

10/9-10/31期間 每週五、六，於7-11推出「統一麵包 感謝有你」活動，購買「統一麵包奶酥麵包」就能享有加10元多1件的優惠，活動為期四週，現在就到全臺7-ELEVEN，把經典美味帶回家吧！

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