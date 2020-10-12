達人挑萬里蟹 三點蟹蟹腳要硬、石蟳最好吃但最難挑

秋風起，蟹腳肥。新北市「萬里蟹」正值產季，新北市農業局找來螃蟹達人雪梅姐分享挑螃蟹和在家烹煮祕訣，腹甲、步足堅硬是判斷基礎，也可靠透光來判斷膏黃是否肥滿，回家後用薑、米酒蒸煮則是達人推薦的好風味。

丈夫是捕蟹船主的雪梅姐說，萬里蟹有3種，包括三點蟹、花蟹和石蟳，最好判斷品質的是三點蟹，因為三點蟹殼薄可透光，挑選三點蟹第一步驟是步足是否堅硬，一般剛換殼的萬里蟹，肉質不怎麼飽滿，所以殼硬為第一優先，第二是拿高三點蟹對光照，藉由光的透射，可以清楚看到三點蟹背甲前緣陰影，那是膏黃等生殖腺位置，陰影最多，多數代表膏黃肥滿，是經驗老饕的秘訣。

花蟹挑選就比較見仁見智，除了要求腹甲與步足堅硬，掂起來要有重量外，漁民還會比較喜歡花蟹腹甲越白越乾淨的個體，以在地眼光來說，個體腹甲越白的，肉質最甜。

石蟳是最難判斷品質的蟹種，也是漁民最喜歡吃的隱藏菜單，石蟳為3種萬里蟹中產量較少、體型最小也是價格最便宜的蟹種，也因為殼太厚不好判斷肉質飽不飽滿，只好透過腹甲堅硬度去猜測，是最難判斷的蟹種，可是雪梅姐打包票，石蟳肉質Q彈，風味濃郁，沒吃過石蟳的民眾，吃一次肯定愛上石蟳特有鮮味。

萬里蟹以清蒸最能提出鮮甜味，雪梅姐說，她會先將螃蟹以冰水凍暈，解繩稍做刷洗，之後把背甲朝下堆疊，然後將薑片豪邁丟下去，最後再灑入整杯米酒，甚至連外鍋水都放了米酒，她說這樣蒸螃蟹還會多一股酒香，美味異常，至於無法自家烹調的民眾也可以到野柳假日市集購買活蟹，再請漁村媽媽代客蒸煮。