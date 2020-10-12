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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

嘗鱻好時節 蟹膏腴海膽味香濃

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
桃花林推出「海皇薈」主題，使用超過一斤半大沙公，加以蟹粉、帶子、海膽、九孔鮑各形各色矜貴海產，鑊氣翻騰清鮮嫩滑爽香。　圖／大倉久和大飯店提供
桃花林推出「海皇薈」主題，使用超過一斤半大沙公，加以蟹粉、帶子、海膽、九孔鮑各形各色矜貴海產，鑊氣翻騰清鮮嫩滑爽香。　圖／大倉久和大飯店提供

時序入秋，微涼天氣正是食慾大開的季節，大倉久和大飯店自即日起至2020年10月31日，推出秋季鮮美食材的餐飲精選，2018-2020連續三年榮獲米其林餐盤推薦桃花林中華料理推出「海皇薈」主題，重鮮重原味，使用超過一斤半大沙公，加以蟹粉、帶子、海膽、九孔鮑各形各色矜貴海產，鑊氣翻騰清鮮嫩滑爽香。山里日本料理呈現秋之味，帶來土瓶蒸、銀杏栗子秋菇炊飯的季節滋味，歐風館自助餐廳亦推出以辛香料、風味醬料為主軸的異國料理，三廳共同呈現秋季美食匯萃。

桃花林中華料理「海皇薈」主題帶來六道精選菜式，以標誌性的新派粵菜特點，融合新馬港澳的東亞風味調製，少量辛香料提味便足以激發頂級食材原味。首推「醋椒銀絲沙公煲」精選超過1斤半大沙公，使用檸檬葉入菜，辛辣胡椒鹹香有味，秋涼時節滋補暖胃，細冬粉鋪墊飽吸湯汁，令人吮指無窮；「石鍋海膽燉飯」利用石鍋保持溫熱，上桌仍是熱氣翻騰，在雞湯煨煮的米粒上加入海膽鮮美豐厚，山珍與海味的濃縮。

歐風館自助餐廳十月精選主題，使用多種辛香料與風味醬料搭配新鮮食材，一次網羅多種異國菜色：香烤肋排均勻塗上辛辣的BBQ醬汁，令人吮指回味無窮；濃郁的起司焗烤搭配羊肉醬通心麵，是獨有的美味；想到辛香味最不可或缺的泰式風情，來點紅咖哩與花枝海鮮鍋物。而有著各式美味食材的「食慾之秋」，山里日本料理以旬的概念發揮，將秋天味道具體而微提煉以御膳呈現。匯集大地的恩惠，銀杏栗子秋菇炊飯使用醬油、味霖與昆布高湯，慢火炊煮，滿載秋季鮮美食材；溫潤的土瓶蒸，鰹魚昆布高湯加入銀杏、松茸的季節滋味，與白蝦、蛤蜊、雞肉燉煮清澈甘甜。山里「紅葉御膳」午間限定1,200+10%，套餐包含小鉢、吸物、燒物、沙拉、煮物、御飯與果物。

享用豐盛的餐點後不妨移駕至珍珠酒吧，享用一杯「霜凍蘋果琴蕾」10月特調。來自海上水手的經典調酒「琴蕾（Gimlet）」，有著半份琴酒、半份玫瑰牌萊姆汁的堅持，除此之外什麼都不能有的老派浪漫。在珍珠酒吧，佐以急速冷凍的鮮甜蘋果與小黃瓜磨成冰沙，秋高氣爽，用一抹清新的滋味劃下美好句點。

日本料理 沙公 海膽

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