「蘭笑軒、週末炸雞俱樂部」台北四大話題美食快閃SOGO

SOGO台北忠孝館今日起至11月1日推出美食節，帶來一系列話題快閃美食，包括「週末炸雞俱樂部」、東區深夜和牛滷肉飯「蘭笑軒」，以及「K CAFÉ」聯手「haritts甜甜圈」。

台北東區夜貓子限定的「蘭笑軒」與SOGO聯手，今日起至10月18日快閃期間，獨家販售和牛滷肉飯SOGO特仕版，每碗附有一大塊和牛可樂餅，售價198元，每日限量100碗。

台北超隱密、開在花店裡的的炸雞店「週末炸雞俱樂部」與日本啤酒品牌「Asahi」聯手打造炸雞露營車，推出全新三種的炸雞甜甜圈口味搭配ASAHI辛口啤酒。今日起至10月25日現身SOGO美食節忠孝館一樓。

「K CAFÉ」則引進湘南海岸精品咖啡，搭配「haritts」手工限量甜甜圈美味結合，今日起至10月25日每日僅限量30組，每組售價300元，首三日前30組加送帆布袋。

10月18日至10月25日壓軸登場的「簡單李」，帶來網購超高人氣的手工夾心餅乾，包括焦糖、花生、香蕉三種口味夾心餅乾。

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