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連假消費力爆發 餐飲爆滿百貨客流、業績全面飆升

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
國慶連假期間，環球購物中心板橋車站、南港車站因返鄉出遊人潮多，人潮、業績成長超過1成，便當銷售量成長2成，主題餐廳在連假前三天皆訂位額滿。圖／環球購物中心提供
國慶連假期間，環球購物中心板橋車站、南港車站因返鄉出遊人潮多，人潮、業績成長超過1成，便當銷售量成長2成，主題餐廳在連假前三天皆訂位額滿。圖／環球購物中心提供

雙十連假再度助攻百貨周年慶，台中大遠百、遠百信義A13周年慶陸續啟動，國慶連假周年慶開打分店整體業績超過15％以上成長，其他分店也因連假效益，維持5～7%的顯著成長。環球購物中心北部五店周年慶在連假帶動下整體人潮、業績成長超過1成。新莊宏匯廣場指出，國慶連假，不受中秋節有南下返鄉影響，雖然其他新北百貨周年慶起跑，連假期間每天約有12至15萬人到店，甚至人潮多時停車場需啟動滿場機制，調控出入車的速度。

遠百指出，雙十連假天氣北涼南暖，雨勢間歇對百貨客源有正面幫助，國慶連假各業種大多表現亮眼，與中秋連假時差異不大，仍以精品、化妝品、運動休閒，童裝、家電業種表現最好，開出15％以上成長，餐廳、小吃也常處座無虛席狀態。 遠百信義A13周年慶在連假期間展開，在VIP預購買氣爆發下，吸引千萬刷手與30幾位百萬刷手現身購物，首日業績突破2.6億。板橋大遠百預購提前展開，優惠等同周年慶，預計周年慶將拚出26億業績，成長10％。

環球購物中心周年慶適逢連假，新北中和店人潮、車潮滿滿，開店兩小時停車位即滿，在化妝品、運動服飾及居家家電，業績表現亮眼，成長超過2成。板橋車站、南港車站因返鄉出遊人潮多，加上周邊商圈活動連連，像是夢想嘉年華萬人踩街遊行於板橋舉辦，當日人潮甚至媲美新北耶誕城盛況，連假期間板橋車站、南港車站人潮、業績成長超過1成，便當銷售量成長2成，主題餐廳在連假前三天皆訂位額滿，現場候位須等待1小時以上。

宏匯廣場指出，9月26日正式開幕，至中秋連假期間，來客人數約60萬人；雙十國慶三天連假，因為不再有南下返鄉的影響，每天來客約為12至15萬人。開幕慶展開2周期間創造2億業績，大致維持住試營運的業績力道。連假期間全家出遊，餐飲加上娛樂業種占全館業績約35%，表現最佳；其次是全家型客層，帶動家電家用品業績，占全館2成。國旅熱潮，休閒生活與戶外運動用品排行第三，占全館業績的10%。

國慶連假遠百周年慶開打分店整體業績超過15％以上成長。圖／遠百提供
國慶連假遠百周年慶開打分店整體業績超過15％以上成長。圖／遠百提供
雙十國慶三天連假，每天來客約為12至15萬人，館內親子體驗、娛樂最受歡迎，甚至需排隊入場。記者葉信菉／攝影
雙十國慶三天連假，每天來客約為12至15萬人，館內親子體驗、娛樂最受歡迎，甚至需排隊入場。記者葉信菉／攝影

連假 周年慶 環球購物中心

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