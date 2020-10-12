光華號列車的造型 台鐵便當新竹打造設計概念店

「台鐵便當TR Bento」品牌優化以新竹車站「台鐵便當」店為首站，參考光華號列車的造型與經典印象，使用不鏽鋼材質波浪外觀，打造設計概念店，欲勾勒經典永續品牌形象，同步改善服務流程與提升旅客購買便利性。

台鐵表示，將近有71年歷史的台鐵便當，全國有6個製供點，供應25個車站共31家店舖，2006年註冊的「台鐵便當」與「便當本舖」2款識別，經過整合與優化，透過新竹站台鐵便當概念店再次呈現以設計力翻轉公部門美學的見證，接下來也規劃將打造板橋台鐵便當店，至全部店鋪陸續更新，藉由強化台鐵便當企業識別，開創更具體鮮明的品牌形象。

剛剛落幕的2020年台灣設計展，台鐵與台灣設計研究院、華膳空廚合作推出3款限定便當，便當盒材質為植纖餐盒，以小麥稻桿製作，不淋膜，可被環境分解，也有台灣SGS等檢驗合格報告，符合環保潮流，台鐵為綠色運具，此款餐盒與台鐵局企業價值具連結性，也是台鐵體現企業社會責任的表現。