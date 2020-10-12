陳嵐舒再出擊 「小樂沐」10月起試營運

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
室內有20個座位，吧台另有8個座位。圖／摘自小樂沐臉書。
室內有20個座位，吧台另有8個座位。圖／摘自小樂沐臉書。

陳嵐舒再出擊！同樣的地點，同樣的門牌號碼，但這回不再是過去的「樂沐（Le Moût）」，而是採法式小餐館形式的「小樂沐（Le Côté LM）」。「小樂沐」自10月起開始試營運，預計11月正式開幕。

「小樂沐」的臉書粉專也在日前正式成立：「小樂沐是承襲了樂沐精神的法式小餐館，以最新鮮當令的蔬果食材，烹製出美味溫暖的法式料理！」

全新的「小樂沐」只開放一樓的空間，室內有20個座位，吧台有8個座位，室內總共28個座位。另有戶外花園區，來客可以小酌、品一杯主廚精選咖啡或茶品，搭配每天新鮮出爐的麵包與手工點心。

「小樂沐」的料理走現代法式風格，午餐提供單點跟小套餐；戶外花園區提供輕食等點心；晚餐則提供細緻的法式套餐。相對於過去的「樂沐」，「小樂沐」的氣氛更為輕鬆悠閒，在套餐價位上，也較過去的「樂沐」親民許多。「小樂沐」晚餐套餐價位為每人2580元，外加10％服務費。

陳嵐舒在「樂沐法式餐廳」粉絲團宣布：「闊別近二年，我們很開心地宣布『小樂沐』終於能在十一月正式與大家見面了！」陳嵐舒將「小樂沐」定義為「主廚心目中的法式小食堂」：「白天有閑適的陽光穿過樹梢灑落，夜晚有浪漫的燭影搖曳。法國料理的多變樣貌，在『小樂沐』盡情展現著。」

「小樂沐」預計每個月1號開放未來30天內的訂位，目前已開放線上訂位。

紫玉米、雞肝、椰子。圖／摘自小樂沐臉書。
紫玉米、雞肝、椰子。圖／摘自小樂沐臉書。
小樂沐氛圍溫馨可愛，洋溢法式風情。圖／摘自小樂沐臉書。
小樂沐氛圍溫馨可愛，洋溢法式風情。圖／摘自小樂沐臉書。
小樂沐（Le Côté LM），10月起進入試營運。圖／摘自小樂沐臉書。
小樂沐（Le Côté LM），10月起進入試營運。圖／摘自小樂沐臉書。
◎戶外花園區提供輕食等點心。圖／摘自小樂沐臉書。
◎戶外花園區提供輕食等點心。圖／摘自小樂沐臉書。
餐廳內的法國麵包，都是小樂沐自製。圖／摘自小樂沐臉書。
餐廳內的法國麵包，都是小樂沐自製。圖／摘自小樂沐臉書。

樂沐 陳嵐舒 法國

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