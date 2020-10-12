愛吃也愛做 賀鳴珩獨鍾純粹老味道

「不瞞你說，我正等著我的鮮魚湯午餐到來。杭州南路那家『以馬內利』，聽過嗎？」時值正午，券商公會理事長賀鳴珩難掩騷動食慾，興奮地分享起午餐細節。談起吃，他眼底漾起孩子般的光芒。縱橫商場多年，他不盲目追隨摘星，反倒對諸多庶民小吃與老味道情有獨鍾，時不時更在家中捲袖下廚。

「我記得去美國念書時，有天肚子好餓，想說早上起來去吃碗米粉湯，但美國哪裡能吃到米粉湯？所以念完書我就回台灣做事了，不為別的，就是為了吃。」賀鳴珩笑了笑，面對美食，就如見盡商界百態，相較繁複包裝，他更著迷純粹本質，深信唯有簡單的滋味，才能深入人心。

童年餐桌養成好品味

知名巷弄美食「以馬內利鮮魚湯」，老闆堅持40年的好味道，是樸實簡單的美好。 本報資料照片

出身大稻埕的紡織世家，母親是懂吃的上海人，賀鳴珩自小便在講究吃食的環境裡長大，因而培養出貪吃也懂吃的靈魂。「我父親還在世時，家裡有位幫忙煮飯的阿姨也是上海人，招牌是醃篤鮮，但她親手擀做的牛肉捲餅更是一絕，那餅真的是好吃。」嚥了嚥口水，兒時的餐桌記憶，成了賀鳴珩品味的起點。

但家中的飲食習慣，並未限制住他的探索方向。就讀光仁高中時，住校的賀鳴珩每逢放假，便拽著書包朝夜市奔去，各種庶民小吃在他口中、腦裡，交織成通抵大江南北的美食地圖，他更因此結識通化街夜市的「趙時機台南擔仔麵」老闆，日後還成了該店的投資金主，只為讓兒時味道有個舞台繼續發光。

聊起小吃，賀鳴珩總是口若懸河，難以抗拒海鮮和魚類的他，從杭州南路「以馬利內」吃到北寧路的「鮮魚店」，「肥前屋」對面的「蕭家魚湯」，更是他的祕密名單之一，「可能沒什麼人知道，那家的鮮魚湯非常厲害。」褪下西裝，賀鳴珩常獨自走訪巷弄，將台北的老味道收進口袋，「台灣有一些老店，不見得是店齡老，而是很有台灣特色，像華西街那家台南擔仔麵，手藝也很精。」

賀鳴珩閒暇時常會自個到市場採買。 攝影／吳致碩 照片提供／賀鳴珩

賀鳴珩不如外界想像，總是造訪高檔餐廳，「當然貴的日本料理我也吃過，但現在如果外食，我反而會在某個CP值裡去挑想吃的餐廳。台北現在很多一千元上下，卻很有趣的店。」他直言閒暇時也常帶家人到百貨地下街走逛，「現在很多好的餐廳百貨裡都吃得到，像金子半之助，都不用排隊了。」老董的飲食品味不以價格定奪，而是「花那個錢，能不能吃得舒心又過癮。」

愛逛市場親下廚

務實的外食態度，也體現在賀鳴珩自家的餐桌上。私下的他，對逛菜市場有著無以名狀的熱情。「台灣菜市場和國外不同，氣氛上熱鬧很多，去都是交朋友的，你跟攤子熟了，他就會教你很多事，有時還會拿出隱藏版的好貨給你，非常有趣。」熱衷魚類、海鮮的他，最常到濱江、南門、士東等市場走走逛逛，東區216巷裡的小市集，也常可見到賀鳴珩身影。

「買菜回家慢慢做，對我來說是個樂趣，我做的菜都不難，有時也會外帶料理回家加工，在家吃飯喝酒比在外面更舒適。」他以「麻辣豆腐」為例，「基本上你去王偉忠的『福忠字號』買瓶麻辣醬，再去市場買塊白豆腐切一切、刷上醬、切點青蔥端出來，就是一盤好吃到不行的麻辣豆腐了。」

賀鳴珩的自製臭豆腐。 攝影／吳致碩 照片提供／賀鳴珩

極簡滋味，也體現在其他家常菜。賀鳴珩對蒸魚格外拿手，為了能存放大量魚類，家中甚至購入直立式冷凍庫。「蒸魚最重要在器具，有了好的魚，還要有個蓋子夠重的鍋子，才能燜出好味道。」他先將魚撒上鹽，醃上一至二小時，送入鍋中蒸，再放入蔥、薑，「如果手邊有香菇，就一起放進去，鮮甜的清蒸魚就出爐了。想吃紅燒，就買罐魚露、醬油，煎完燴入醬汁，也很下飯。」

除了魚和海鮮，賀鳴珩定期會為冰箱補上的還有牛小排肉片。「我每次買都是一公斤起跳，冰起來，要吃的時候拿一層出來，抹上油膏加點酒，醃半個鐘頭後下鍋炒，以這樣的肉為基底，就可以做出一系列炒牛肉的菜。」於是賀鳴珩家中的餐桌上，不時可見到青椒、韭黃、高麗菜搭配炒牛肉的組合，看似家常卻滿是滋味。

賀鳴珩對下廚也很有興趣。 攝影／吳致碩 照片提供／賀鳴珩

支持台灣好味道

愛吃的賀鳴珩，對餐飲業當然也有想法，但他從不當成生意來做，而是隨緣而至。如今在私廚界頗具名氣的「21料理所」便被他當作「志業」來投資。「一開始是有人來問我，說想做個教學廚房，也找到好的廚子了，希望我能投點資金做餐廳裝潢，沒想到裝潢做好，那人卻不見了。」

但裝潢做下去，廚子也來了，就像頭洗了一半，要抽手也不是。「我就和主廚對看，最後想著『好吧！來做吧！』」十年過去，主廚曾鵬錦已在餐飲界打出名號，但賀鳴珩仍直言「除非做連鎖或一般性餐廳，不然要靠投資餐飲賺錢是很難的，我現在比較像在支持一個理想跟志業。」

知名海鮮餐廳「華西街台南擔仔麵」。 本報資料照片

如他仍想著讓「趙時機台南擔仔麵」東山再起，台灣的街弄老味道，仍為他所嚮往。「以我做金融業的來看，台灣股票漲成現在這個樣子，經濟、房地產都發展得很正面，台灣已經變成一個華人的香格里拉，但我們卻只記得Promote電子業、生技業，忘了台灣最具特色的其實是食物。」

不甘只有外來的米其林加諸台灣餐飲業光環，賀鳴珩更期待有天能有屬於台灣自己的米其林問世。「台灣餐飲有機會可以走到非常有特色，甚至讓很多人到台灣來就是為了要吃，但前提是有人願意說出這些食物的故事。」老董心底有著對台灣餐飲的理想藍圖，「想這種事情，一定很多人會罵我無聊找事。但沒辦法，我就貪吃嘛。」

笑著自嘲，賀鳴珩的生命卻著實因「貪吃」而有了歸屬。在腦中的美食街巷裡，商界強人兜兜轉轉數十年，最終留下的，仍是那些洗盡鉛華的純粹滋味。

撰稿／陳昭妤