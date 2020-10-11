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旅遊泡泡暖身序曲！近十島國將與我研商 促全球首發團

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部觀光局研議與帛琉共組旅遊泡泡。本報資料照片
交通部觀光局研議與帛琉共組旅遊泡泡。本報資料照片

我國擬與帛琉合組「旅遊泡泡」，限定團體行程、排除自由行，交通部觀光局表示，目前全球未有旅遊泡泡成形，其他國家都還在洽談階段；業者指出，若我國成功推動將是全球首例，有助其他國家看見台灣防疫成果。另外，11月初台灣將與太平洋、加勒比海等近10個島國舉辦線上旅遊貿易會，研議雙邊開放旅遊，被視為「旅遊泡泡暖身序曲」。

觀光局官員指出，內部已針對旅遊泡泡措施列出三點建議，第一是雙方旅客出入境都要免除隔離14天，並且提出核酸檢測陰性證明；其次是旅客出發前要預保旅遊醫療保險，避免旅遊發生狀況導致難以負擔的醫療費用；第三，若確定旅遊泡泡成行，觀光局會成立「首發團」，先到帛琉確定當地醫療、用餐環境都安全無虞，回國後再向行政院陳報同意，三點具備才會開啟台帛旅遊泡泡。

至於其他國家是否研議共同開放，觀光局副局長周廷彰說，會持續收集資料。但據了解，11月初台灣確定由外貿協會、旅行業品保協會主辦線上旅遊貿易會，經費由外交部挹注，邀請太平洋及加勒比海近十個島國參與，除了帛琉以外，還有聖文森、馬紹爾等國，預計研議共同開放雙邊旅遊，將是「旅遊泡泡暖身序曲」。

觀光局國際組長黃勢芳表示，根據觀光局掌握資料，目前全球尚無任何國家組成「旅遊泡泡」，紐西蘭防疫工作很成功，澳洲、新加坡都希望爭取紐西蘭旅客入境觀光，但紐西蘭旅客回國後仍要隔離十四天，實務上根本不會有旅客想出國旅遊，因此旅遊泡泡始終難以推動。

香港9月就開始與日本、泰國、新加坡、德國、法國等11國家洽談共組旅遊泡泡，但黃勢芳說，目前各國都還在商談階段，尤其日前全球單日確診數量破35萬件又創紀錄，疫情不斷延燒，許多旅遊泡泡洽談都卡關。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，有些國家已開始研議恢復邊境活動，像是日本希望針對疫情較不嚴重的國家、或中國特定省份，到日本旅遊可以免隔離，帛琉、英國也都對台灣招手，不過現在都還沒有國家落實旅遊泡泡，若台灣跟帛琉可以達到共識、洽簽成功，將會是全球第一。

李奇嶽說，合組旅遊泡泡的國家以海島型國家較為容易，因為較容易控制疫情，尤其帛琉還是零確診國家，但大陸型國家通常是「命運共同體」，像是美國、加拿大的北美地區，還有歐洲許多國家都是可以開車過邊境，人流較為頻繁難以管控。

帛琉 觀光局

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