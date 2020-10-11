6種水果＋刨冰！大苑子2款「清涼系水果甜點」登場

以鮮果果飲為主打的「大苑子」，即日起使用新鮮水果搭配果醬、愛玉等佐料，於市府夢想店新推出「繽紛四時鮮果冰」、「戀戀果粒小曲」等2款新品，讓水果與甜品愛好者能夠有清爽的新選擇。

創立於2001年的大苑子，在2007年將新鮮水果作為主角，推出一系列現榨飲品，成功累積客源，目前在台已有超過200間門市。考量到水果多元的呈現特質，因此今年7月底，大苑子以兼具復古與創新的「冰果室」概念，於信義商圈打造全新的「市府夢想店」，供應茶飲、特調、鮮榨水果等系列的飲品，同時還有現切成盒的裁切水果、水果禮盒，以及浮誇系的多款時令水果冰品。

此次新推出的「繽紛四時鮮果冰」，使用6種以上的新鮮水果搭配刨冰，再加上紅龍果果醬，以及使用許慶良鮮奶製成的煉乳，還有手工熬製的酸甜百香果醬，讓冰品有更多吃法與風味，每份129元。另款新品「戀戀果粒小曲」，將蘋果、綠無籽葡萄、台灣紅寶石葡萄柚果粒，處理至適口大小後，再搭配上滑嫩愛玉，帶來令人驚喜的口味，每份89元。