可愛到犯規！ 戶河內桃太郎限定版

桃太郎是在全世界都非常受歡迎的日本童話故事，講述祈求孩子的老夫婦，得到從桃子中蹦出來的桃太郎；桃太郎長大後前往鬼島為民除害，一路上用糯米糰子收服了小土狗、小猴子跟雉雞，最後大家團結一心，成功消滅可惡的鬼怪，帶回許多財寶，和老夫婦過著幸福的日子。

一套三支的戶河內「桃太郎限定版」威士忌的酒標，講述的正是桃太郎的故事。其中「爺爺奶奶標」展現了爺爺奶奶發現從桃子裡蹦出了桃太郎的驚喜；「赤鬼魔王標」描繪了桃太郎英勇為民除害的勇敢。「桃太郎標」則以桃太郎、小土狗、小猴子跟雉雞為主角，表現出日本溫暖的風土民情，以及土地的豐厚潤澤。

其中「爺爺奶奶標」與「赤鬼魔王標」酒精濃度40%，限量600瓶。「桃太郎標」為單一桶，限量285瓶。

戶河內是一個隸屬於日本中國酒造的威士忌品牌，這裏的「中國」指的是日本的「中國地方」，是日本的一個區域，位於日本本州島西部，包括日本島根、鳥取、岡山、廣島、山口等五縣。

中國酒造位於日本三景中「嚴島神社」隔海對望的廣島縣櫻尾町，成立於大正七年，有著悠久的釀造歷史。戶河內威士忌正是來自廣島縣櫻尾町的櫻尾蒸餾廠。目前戶河內桃太郎限定版在國內已預購額滿。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康