紐約最潮威士忌 Hudson也瘋泥煤味

睽違7年沒有推出新酒款的美國Hudson Whiskey，日前推出名為「Back Room Deal」的裸麥威士忌，酒精濃度46％，每瓶容量750毫升，建議售價54.99美元，約合新台幣1600元。

總部位於美國紐約的Hudson Whiskey，是蘇格蘭格蘭父子（William Grant & Sons）旗下的美國波本威士忌品牌，主張不受既有規範限制，要製作符合現代生活潮流所需的威士忌。

「Back Room Deal」採用95%的裸麥與5%的麥芽為原料，使用曾經除放過蘇格蘭泥煤威士忌的美國橡木桶進行陳年，讓這個新酒款具備煙燻、香草、杏桃的香氣，並帶有黑胡椒、薄荷的氣息，能夠與橡木桶所帶來的泥煤風味完美地融合在一起。

在推出新品項的同時，Hudson Whiskey也全面更新酒標、調整產品線，並將所有品項重新命名、更新配方，好讓品牌更摩登、更具現代感，更能符合當下都會男女的生活潮流。

原先名為「Baby Bourbon」的旗艦酒款，更名為「Bright Lights Big Bourbon」，配方更新為以紐約玉米為原料，帶有濃郁的香草風味。

原來的「Manhattan Rye」酒款，更名為「Do the Rye Thing」，採用95%的裸麥與5%的麥芽為原料，帶有蜂蜜、稻草羽杏桃的香氣。

原先的季節性酒款「Maple Cask Rye」則重命名為「Short Stack」，在楓糖漿桶中熟成，洋溢香草與楓糖的氣息。

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