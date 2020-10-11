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紐約最潮威士忌 Hudson也瘋泥煤味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Hudson Whiskey的「Do the Rye Thing」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Hudson Whiskey的「Do the Rye Thing」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

睽違7年沒有推出新酒款的美國Hudson Whiskey，日前推出名為「Back Room Deal」的裸麥威士忌，酒精濃度46％，每瓶容量750毫升，建議售價54.99美元，約合新台幣1600元。

總部位於美國紐約的Hudson Whiskey，是蘇格蘭格蘭父子（William Grant & Sons）旗下的美國波本威士忌品牌，主張不受既有規範限制，要製作符合現代生活潮流所需的威士忌。

「Back Room Deal」採用95%的裸麥與5%的麥芽為原料，使用曾經除放過蘇格蘭泥煤威士忌的美國橡木桶進行陳年，讓這個新酒款具備煙燻、香草、杏桃的香氣，並帶有黑胡椒、薄荷的氣息，能夠與橡木桶所帶來的泥煤風味完美地融合在一起。

在推出新品項的同時，Hudson Whiskey也全面更新酒標、調整產品線，並將所有品項重新命名、更新配方，好讓品牌更摩登、更具現代感，更能符合當下都會男女的生活潮流。

原先名為「Baby Bourbon」的旗艦酒款，更名為「Bright Lights Big Bourbon」，配方更新為以紐約玉米為原料，帶有濃郁的香草風味。

原來的「Manhattan Rye」酒款，更名為「Do the Rye Thing」，採用95%的裸麥與5%的麥芽為原料，帶有蜂蜜、稻草羽杏桃的香氣。

原先的季節性酒款「Maple Cask Rye」則重命名為「Short Stack」，在楓糖漿桶中熟成，洋溢香草與楓糖的氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hudson Whiskey的「Short Stack」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Hudson Whiskey的「Short Stack」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Hudson Whiskey的旗艦酒款「Bright Lights Big Bourbon」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Hudson Whiskey的旗艦酒款「Bright Lights Big Bourbon」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Hudson Whiskey的新酒款「Back Room Deal」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Hudson Whiskey的新酒款「Back Room Deal」。圖／摘自Hudson Whiskey官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紐約 品牌 蘇格蘭

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