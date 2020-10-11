丼飯買1送1、打卡送秋刀魚！大河屋進駐桃園大遠百

提供日式屋台料理的「大河屋」，近期已經正式進駐桃園大遠百。除了推出特上海陸三拼丼、南蠻千層豬排丼等獨家限定餐點之外，另外還有打卡送秋刀魚、丼飯買1送1、滿500送500等多項開幕慶祝優惠。

隸屬於米塔集團旗下的大河屋，首店位於微風南山百貨，提供有多元化的屋台料理，包括丼飯、串燒、關東煮等不同選擇。其中丼飯醬汁，乃是以日本清酒為底，搭配40多種食材熬煮而成，帶有東京風味。每一道燒烤料理，也會灑上日本柚子粉，增添香氣之餘也可解膩。店內料理也會使用有田燒、美濃燒的瓷器盛盤上桌，呈現完整的和風氛圍。

本次新開幕的「大河屋桃園遠百店」，即已大量的木製柵欄裝飾、傳統薰木裝潢、懷舊紅燈瓏，營造出升級版的日式屋台情境。限店獨家推出的「特上海陸三拼丼」，選用台灣嘉義雞肉，雞腿肉，搭配挪威鯖魚、阿根廷深海魷魚，創造豐富的味蕾體驗。「南蠻千層豬排丼」則選用豬里肌薄片堆疊成千層豬排，再淋上特製南蠻醬汁，帶來酸甜的滋味。另外也有明太子櫛瓜、德式香腸、酥烤雞屁股等單點串燒。