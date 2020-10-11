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老饕必蒐 美格2020年度限量酒款曝光

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美格美國波本威士忌至今仍堅持每一瓶酒，皆採用手工蜂蠟，展現工匠熱情。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格美國波本威士忌至今仍堅持每一瓶酒，皆採用手工蜂蠟，展現工匠熱情。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

美國波本威士忌美格（Maker's Mark）旗下的Wood Finishing Series再添新酒款，新品項「2020年度限量款（2020 Limited Release）」日前在美國曝光，酒精濃度55.4％，建議售價59.99美元，約合新台幣1750元。

美格Wood Finishing Series的系列酒款，在裝瓶前都曾將全新的橡木條（每桶10條）加入橡木桶中，透過浸泡橡木條達到為威士忌增添風味的目的，美格將這樣的工法稱作「Wood Finishing」。

「2020年度限量款」總共使用2種橡木條，第一種橡木條編號為SE4，是全新法國橡木條，烘烤時間相對較短，可以提供威士忌美好的焦糖氣味。

第二種橡木條編號為PR5，是全新美國橡木條，以較為緩慢的手法進行較長時間的烘烤，可以為威士忌帶來宜人的香草氣息。

根據原廠資料，「2020年度限量款」充滿香草、烘烤過的辛香料，以及奶油般的焦糖風味。

美格創立於1953年，隸屬於賓三得利集團（Beam Suntory）。由於美格選用軟紅冬小麥，取代傳統波本使用的黑麥與裸麥，造就出它圓潤馥郁的風味；也讓綿延不絕的香草香氣，交織著豐富的焦糖與木質口感，成為美格最經典的風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美格至今仍使用家族傳承的印刷機器，手工印製酒標。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格至今仍使用家族傳承的印刷機器，手工印製酒標。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格定期採用手工轉動橡木桶，並且更換儲藏位置，確保熟成品質。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格定期採用手工轉動橡木桶，並且更換儲藏位置，確保熟成品質。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格「2020年度限量款（2020 Limited Release）」。圖／摘自Maker's Mark官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格「2020年度限量款（2020 Limited Release）」。圖／摘自Maker's Mark官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國 酒精

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