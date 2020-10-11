雙主食、2倍豬排！吉豚屋限時推出「牛豬雙倍丼」

隨著時節入秋，來自日本的「台灣吉豚屋」，推出期間限定的「壽喜牛勝利豬雙拼丼」，還有「雙倍丼」，標榜有多1倍的豬排份量，適合肉食控享用。另外亦有滑蛋嫩雞雙拼鍋定食、壽喜牛雞排鍋定食等料理，增添秋季的溫暖感。10月16日騎，還可享白飯加價升級「壽喜牛丼飯」的優惠。

創業於1998年的吉豚屋，目前全球店鋪超過400間以上，乃是日本最大的豬排連鎖專賣店，提供有多種丼食與定食。2015年時，吉豚屋登陸台灣，目前在大台北地區開設有8分店。其中甫於8月底開幕的石牌店，乃是吉豚屋在大台北北區的首間門市，也是吉豚屋第二間雙樓層的街邊店。