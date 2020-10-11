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雙主食、2倍豬排！吉豚屋限時推出「牛豬雙倍丼」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
吉豚屋推出「壽喜牛勝利豬雙拼丼」，每份229元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出「壽喜牛勝利豬雙拼丼」，每份229元。圖／吉豚屋提供

隨著時節入秋，來自日本的「台灣吉豚屋」，推出期間限定的「壽喜牛勝利豬雙拼丼」，還有「雙倍丼」，標榜有多1倍的豬排份量，適合肉食控享用。另外亦有滑蛋嫩雞雙拼鍋定食、壽喜牛雞排鍋定食等料理，增添秋季的溫暖感。10月16日騎，還可享白飯加價升級「壽喜牛丼飯」的優惠。

創業於1998年的吉豚屋，目前全球店鋪超過400間以上，乃是日本最大的豬排連鎖專賣店，提供有多種丼食與定食。2015年時，吉豚屋登陸台灣，目前在大台北地區開設有8分店。其中甫於8月底開幕的石牌店，乃是吉豚屋在大台北北區的首間門市，也是吉豚屋第二間雙樓層的街邊店。

針對秋季到來，業者優先推薦以鐵盤裝盛的壽喜牛雞排鍋定食、滑蛋嫩雞雙拼鍋定食等料理，售價各為229、219元。而此次限定推出的「壽喜牛勝利豬排雙拼丼」，以甜中帶鹹壽喜牛配上豬排丼，一次就能享受2種主食，每份229元。另外「壽喜牛勝利豬雙倍丼」，則是可享2倍的豬排，每份359元，還可加價69元，升級胡蔴四季豆、豬肉味噌湯套餐。10月16日至12月31日活動期間，凡點定食系列，再加69元，白飯即可升級為壽喜牛丼飯。

10月16日至12月31日期間，定食系列的白飯，加價69元即可升級為壽喜牛丼飯。圖／吉豚屋提供
10月16日至12月31日期間，定食系列的白飯，加價69元即可升級為壽喜牛丼飯。圖／吉豚屋提供

日本 雞排 創業

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