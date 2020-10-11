珍稀威士忌價值關鍵 酒瓶內液面高度

珍稀威士忌投資越來越夯，影響威士忌價值的關鍵因素，一定要掌握。酒瓶內的液面高度，正是影響酒的價值的關鍵因素之一，因為這代表著這瓶威士忌的儲存狀態是否良好。再者是酒瓶內的液面高度，人人用肉眼就可以判斷，等於是一翻兩瞪眼，完全沒得商量討論。

根據網站「Rare Whisky 101」針對英國拍賣會的大數據分析，發現酒瓶內液面高度的確是影響珍稀威士忌價值的關鍵因素之一。該研究甚至可以區分出來，酒瓶內液面高度下降多少，對珍稀威士忌價值的減損程度。

若酒瓶內液面從酒瓶脖子（Neck），高度下降至臨界肩線（High Shoulder），將減損25%的價值，形同打了75折。要是再下降至臨界肩線下緣與頸肩（Upper Middle Shoulder）交界線之間，將減損35%的價值，等同打了65折。更慘的是，要是繼續下降至完全離開肩線，已經降到瓶身（High Body），將減損80%的價值，等同打了2折。

「Rare Whisky 101」建議，如果你買這瓶酒是為了收藏與投資，購買時請務必格外留意酒瓶內液面高度。但要是你只是想要長一下珍稀酒款的滋味，或許可以考慮入手酒瓶內液面高度已經下降的酒款，可以替自己省下一些預算。