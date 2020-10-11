快訊

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

珍稀威士忌價值關鍵 酒瓶內液面高度

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
酒瓶內的液面高度，是影響珍稀威士忌價值的關鍵因素之一。圖／Macallan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒瓶內的液面高度，是影響珍稀威士忌價值的關鍵因素之一。圖／Macallan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

珍稀威士忌投資越來越夯，影響威士忌價值的關鍵因素，一定要掌握。酒瓶內的液面高度，正是影響酒的價值的關鍵因素之一，因為這代表著這瓶威士忌的儲存狀態是否良好。再者是酒瓶內的液面高度，人人用肉眼就可以判斷，等於是一翻兩瞪眼，完全沒得商量討論。

根據網站「Rare Whisky 101」針對英國拍賣會的大數據分析，發現酒瓶內液面高度的確是影響珍稀威士忌價值的關鍵因素之一。該研究甚至可以區分出來，酒瓶內液面高度下降多少，對珍稀威士忌價值的減損程度。

若酒瓶內液面從酒瓶脖子（Neck），高度下降至臨界肩線（High Shoulder），將減損25%的價值，形同打了75折。要是再下降至臨界肩線下緣與頸肩（Upper Middle Shoulder）交界線之間，將減損35%的價值，等同打了65折。更慘的是，要是繼續下降至完全離開肩線，已經降到瓶身（High Body），將減損80%的價值，等同打了2折。

「Rare Whisky 101」建議，如果你買這瓶酒是為了收藏與投資，購買時請務必格外留意酒瓶內液面高度。但要是你只是想要長一下珍稀酒款的滋味，或許可以考慮入手酒瓶內液面高度已經下降的酒款，可以替自己省下一些預算。

至於為什麼酒瓶內的液面高度會下降呢？根據「Rare Whisky 101」的分析，原因大致有三：其一是原來的封瓶有破損，所以酒液給逐漸蒸發掉了。其二是酒瓶沒有直立擺放，遇上有破損的瓶封，給漸漸漏掉了。其三可能是家裡有「口渴」的人，給偷偷喝掉了。

酒瓶內的液面高度嚴重影響珍稀酒款價值。圖／摘自Rare Whisky 101官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒瓶內的液面高度嚴重影響珍稀酒款價值。圖／摘自Rare Whisky 101官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
當酒瓶內的液面高度（最右邊那一瓶），降到酒瓶shoulder以下，這瓶酒只剩下五分之一的價值。圖／摘自Rare Whisky 101官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
當酒瓶內的液面高度（最右邊那一瓶），降到酒瓶shoulder以下，這瓶酒只剩下五分之一的價值。圖／摘自Rare Whisky 101官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒瓶內的液面高度越低，剩餘價值越低。圖／摘自Rare Whisky 101官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒瓶內的液面高度越低，剩餘價值越低。圖／摘自Rare Whisky 101官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

拍賣會 英國

延伸閱讀

威士忌嘉年華來了！ 450元喝遍全世界

最「金士曼」的威士忌 格蘭多納《金牌特務》紀念款

威士忌也Hybrid Nikka英日混血無年份酒款問世

做威士忌 軟水好？還是硬水好？

相關新聞

哇！棉花糖女孩當健身廣告主角 陳佳圻：追健康不追瘦

World Gym兼任有氧老師陳佳圻，顛覆一般有氧老師纖細身形，以愛運動的「棉花糖女孩」形象，備受好評。她擔任World...

珍稀威士忌價值關鍵 酒瓶內液面高度

珍稀威士忌投資越來越夯，影響威士忌價值的關鍵因素，一定要掌握。酒瓶內的液面高度，正是影響酒的價值的關鍵因素之一，因為這代...

口足畫家楊恩典畫作入軍營展覽 一般民眾可參觀

口足畫家楊恩典是高雄六龜山地育幼院代表性人物，近年六龜育幼院創辦人楊煦夫婦陸續離世，楊恩典每周返回育幼院探望院童，近日受...

「吻我吧娜娜」到「焢肉遇見你」 20年音樂劇神曲上線

慶祝成立十周年，廣藝基金會將在14日晚間6時半推出「戲樂台灣2020」音樂會，以管弦樂演繹台灣20年來經典音樂劇歌曲，全...

2021個性手帳大集合 附文具收納袋、免費燙金文青金句

有使用手帳習慣的人，現在一定已經在尋找將陪伴自己未來一整年的2021手帳，作為迎接新的一年的準備。誠品書店即日起至11月...

時髦耳骨夾新選擇！DE BEERS Dewdrop優雅歡慶10週年

DE BEERS的Dewdrop系列今年歡慶誕生十周年，一口氣推出4款嶄新設計，包含18K白金耳骨夾、單行手環、項鍊以及...

PATEK PHILIPPE Twenty 4女表再獻新色 更添內斂典雅

高辨識度、方便日常配戴、精準運作，並能反映個人風格與特質，是大眾對高級女性腕表的美麗想像。頂級鐘表品牌百達翡麗（Pate...

Marc Jacobs快閃店搞怪 Club Monaco開新店有禮

鬼才設計師Marc Jacobs今年全新推出Heaven系列，主要聚焦在90、00後年輕人的文化，把這兩大族群的特色與喜...

Converse顛覆All Star鞋外型、EXCELSIOR滑板鞋回歸 秋冬換季穿出與眾不同

換季穿搭，怎麼能忘了配件也很重要，Converse全新的All Star系列鞋款，不僅在外觀上帶來更創新設計，也為因應氣...

女性是住宿決策主力 免費「涼感衛生棉」進飯店客房

國內旅遊訂房，女性3年前成為主力，10月11日為國際女孩日，承億文旅即日起至下月7日，推出「女子力旅遊」系列活動，將在旗...

迎接連綿雨天到來！Palladium頂級防水靴 讓你維持有型不費力

連續的下雨天，讓外出變得麻煩又心煩，深怕弄濕雙腳壞了一整天的心情，因此防水靴就成為了造型時不可或缺單品。法國軍靴品牌Pa...

性感小芯機 鏤空女表半透美

虛與實、空與存在，有時並非一體兩面，卻是可以同一存在的實相。手表中的「鏤空（skeleton）」設計無關功能，卻與美感、...

熱門新聞

心理測驗／薰衣草還是米色？選色測試你的戀愛傾向

中南部入夜轉涼 彭啟明：颱風最快明天生成

2020衰夠了！2021最好運4星座 天蠍賺錢、巨蟹熬出頭

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

準備收假囉！氣象局：北部、東北部未來一周下雨機率大

殺破狼周運勢／雙子小心陷桃色糾紛 射手職場內暗潮洶湧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。