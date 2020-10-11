時節入秋 台中餐廳推萬里蟹、和牛搶市
秋天蟹肥，是吃蟹的好時節，台中市石井屋日式料理為了慶祝彰化總店創立12周年和員林店開幕，特別推出新鮮肥美的三點蟹一饗老饕。築間餐飲集團旗下品牌「有之和牛鍋物食べ放題」也在台北市信義區一砲打饗後，這個月連續在台中市大里、七期分別開出新店，以日式湯頭搭配頂級日本和澳洲和牛滿足消費者需求。
石井屋日式料理2008年在彰化市創立，2013年在台中市開立分店，今年8月又成立員林店。該店風格是經常依尋時令，精選不同季節的新鮮食材一享饕客。
例如現在是蟹肥時節，該店就推出萬里沿海的「蟹中極品」 三點蟹，不僅鮮味滿溢、膏黃蟹滿，而且入口生香。即日起只要到該店消費套餐系列，再加購價99，即可享用現撈肥美、產地直送的三點蟹1隻。
「有之和牛鍋物食べ放題」第1家店日前進駐台北信義商圈，推出788元就能輕鬆享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽，以及1580元更可享用「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」大受消費者歡迎。
築間餐飲集團人員說，他們由超過30年經驗的主廚到訪日本各地，尋找特色風味湯頭，並精心研發湯底口味能與肉品相襯，包括有清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」等，一道道看似簡單的湯頭，都是反覆試煉與調整出的絕佳口味。
台中大里店位在德芳南路472號之2，16日接受預約，電話2481-1222；七期位在文心路二段568號，23日接受預約，電話04，2328-3456。
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