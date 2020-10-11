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2021個性手帳大集合 附文具收納袋、免費燙金文青金句

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品書店、Pinkoi皆推出2021手帳主題展。
誠品書店、Pinkoi皆推出2021手帳主題展。

有使用手帳習慣的人，現在一定已經在尋找將陪伴自己未來一整年的2021手帳，作為迎接新的一年的準備。誠品書店即日起至11月12日推出「2021手帳桌掛曆展」，蒐羅逾2,500品特色手帳，包含經典品牌HOBONICHI的哆啦A夢50周年限定手帳、莫蘭迪色系的MIDORI手帳、可趣味互動的AIUEO手帳等。購物網站Pinkoi即日起至10月21日推出「365+不平凡進行式」手帳節，集結各式海內外設計手帳。

【誠品2021手帳桌掛曆展】

●設計多變的書衣插畫

經典品牌HOBONICHI 2021年手帳與日本知名繪本作家荒井良二、澳洲奇幻繪本作家陳志勇、日系可愛潮牌Candy Stripper等藝術家合作，更推出經典漫畫限定花色，像是哆啦A夢50周年限定款式、原子小金剛等。

知名品牌MARK’S與日本恐怖漫畫大師伊藤潤二之妻石黑亞矢子聯名推出又怪又可愛的貓咪手帳；MODORI 2021年手帳推出莫蘭迪色系搭配素雅插圖，附贈的收納袋還能放入手帳、筆具、貼紙小物等，相當實用。

●自由使用的內頁格式

MODORI推出可以24小時時間軸記錄的手帳格式，白天夜晚行程都能仔細安排；誠品獨家推出法國潮流文具Papier Tigre雙模式手帳，將右翻頁設計成可規劃一周工作的「ON模式」，左翻頁則是以空白頁來自由填充休息時間的「OFF模式」，切換工作、休假狀態。

來自大阪的文具品牌brownie手帳最大特色是能夠直寫、橫寫的特殊設計，直式記錄公事、橫式記錄私事，兩種書寫方向都能看到日期，方便同時檢視。

日本老牌文具DAIGO無時效手帳可自行填入日期，2021年更和日本微型創作達人田中達也聯名，把微型作品搬進手帳，可愛又療癒。

【Pinkoi手帳節】

●Pinkoi獨家MOLESKINE筆記本免費燙金服務

義大利百年經典筆記本MOLESKINE，簡約實用的特色，擁有不少忠實愛用者。即日起至10月21日，Pinkoi手帳節期間購買MOLESKINE素色筆記本，可「免費」升級客製化燙金服務。可選擇5款療癒插畫與6組「阿旭寫字公司」的「我有你時間怎樣都可愛」、「這世界擁有你是這世界的幸運」等暖心文字打造2021專屬手帳。

●塗鴉插畫手帳AIUEO 2021 Play手帳 + 手帳貼紙

日本手帳品牌AIUEO，繽紛色彩搭配可愛塗鴉是其招牌特色，除了手帳還附上可愛的小貼紙，讓日常生活記錄充滿個人手感與生動色彩。

●療癒設計桌曆

來自日本的知名插畫品牌「 Noritake 」一向以極簡風格為名，招牌的黑白兩色、簡單線條的人物手持著每月桌曆，簡約卻能傳達溫暖。

Pinkoi獨家推出MOLESKINE筆記本免費燙金服務。圖／Pinkoi提供
Pinkoi獨家推出MOLESKINE筆記本免費燙金服務。圖／Pinkoi提供
日本老牌文具DAIGO無時效手帳可自行填入日期，2021年和日本微型創作達人田中達也聯名，把微型作品搬進手帳。圖／誠品提供
日本老牌文具DAIGO無時效手帳可自行填入日期，2021年和日本微型創作達人田中達也聯名，把微型作品搬進手帳。圖／誠品提供
MARK’S與石黑亞矢子聯名推出的貓咪手帳。圖／誠品提供
MARK’S與石黑亞矢子聯名推出的貓咪手帳。圖／誠品提供
HOBONICHI推出哆啦A夢50周年限定手帳。圖／誠品提供
HOBONICHI推出哆啦A夢50周年限定手帳。圖／誠品提供
NORITAKE 2021桌曆，480元。圖／Pinkoi提供
NORITAKE 2021桌曆，480元。圖／Pinkoi提供
AIUEO 2021 Play手帳 + 手帳標籤貼紙兩款，990元。圖／Pinkoi提供
AIUEO 2021 Play手帳 + 手帳標籤貼紙兩款，990元。圖／Pinkoi提供
誠品獨家推出法國潮流文具Papier Tigre雙模式手帳，可自由切換工作、休假狀態，1,390元。圖／誠品提供
誠品獨家推出法國潮流文具Papier Tigre雙模式手帳，可自由切換工作、休假狀態，1,390元。圖／誠品提供
MODORI 2021年手帳主打莫蘭迪色系搭配素雅插圖，附贈的收納袋能放入手帳、筆具、貼紙小物等，400元。圖／誠品提供
MODORI 2021年手帳主打莫蘭迪色系搭配素雅插圖，附贈的收納袋能放入手帳、筆具、貼紙小物等，400元。圖／誠品提供

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